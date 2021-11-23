Просто купить не получится: в Украине важные лекарства будут отпускать только по электронному документу

В скором времени в Украине начнут действовать новые правила приобретения лекарственных средств. Изменения коснутся тех препаратов, которые должны отпускаться исключительно по рецепту врача, в частности антибиотиков.





Такие нововведения станут следствием изменений, внесенных недавно в приказ №1971 Минздрава Украины. Уже с 1 апреля следующего года врачи будут выписывать своим пациентам специальные электронные рецепты для приобретения необходимых препаратов. Такое усиление контроля над врачебными назначениями позволит существенно сократить количество случаев самолечения среди украинцев.

Что посоветовали украинцам в Минздраве?

В связи с ожидаемыми изменениями в правилах отпуска лекарственных средств Центр общественного здоровья Минздрава Украины дал несколько важных рекомендаций гражданам. Прежде всего в ЦОС предупредили, что самолечение может существенно ухудшить состояние больного, поэтому при первых признаках недомогания следует обратиться к семейному врачу.

Остальные рекомендации Министерства здравоохранения касаются собственно новых правил отпуска лекарств и призваны облегчить для украинцев период адаптации к ним.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины рекомендует:

использовать в лечении только препараты, назначенные врачом, на которые у пациента есть электронный рецепт;

проводить полный курс лечения, даже если наблюдается улучшение состояния больного;

не использовать просроченные лекарства, в частности антибиотики, и не передавать их родственникам или знакомым;

сообщать врачу о возникновении побочных эффектов во время лечения тем или иным препаратом;

соблюдать профилактические меры такие, как мытье рук, ношение маски и, конечно же, вакцинация.

Другие способы противодействия самолечению

В рамках борьбы с тенденцией к самостоятельному лечению, в Украине планируют ввести мораторий на рекламу лекарств и других медицинских изделий в СМИ. Ожидается, что проект закона, касающийся таких ограничений, в правительстве будет подготовлен до 1 января 2024 года.

Главным образом, запланированные нововведения имеют целью ограничить для украинцев доступ именно к антибиотикам. Ведь при неконтролируемом и систематическом употреблении таких препаратов люди начинают страдать антимикробной резистентностью. То есть в тот момент, когда пациенту действительно потребуется лечение антибиотиками, его организм не будет реагировать на большинство лекарственных препаратов.