Частину податків українцям повернуть прямо на карту

Українці можуть повернути частину коштів, сплачених у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Таке право мають ті громадяни, які в змозі підтвердити свої витрати на медичне обслуговування, освіту або страхування. Сума компенсації залежить від офіційного доходу платника податків.





Правило повернення частини сплачених державі коштів прописане у Податковому кодексі України. Приблизну суму компенсації, на яку можна розраховувати, визначити дуже просто. Для цього необхідно помножити витрати на освіту, медицину чи послуги страхування на 18%.

Однак варто враховувати, що повернути більше, ніж вами було внесено у держбюджет, неможливо. Тобто розмір компенсації обмежується сумою ПДФО, сплаченою з вашої заробітної плати.

Щоб повернути кошти зі сплаченого податку, потрібно:

звернутися у податкову за місцем прописки із відповідною заявою (за витрати, зроблені у 2020 році, заяви на компенсацію приймаються до кінця 2021 року);

заповнити декларацію про доходи;

надати працівнику податкової документи, що підтверджують ваші витрати;

гроші перерахують на картку протягом 60 днів.

Важливо зазначити, що за витрати на послуги іноземної компанії отримати компенсацію неможливо. Тобто навчаючись чи проходячи лікування в одній із країн Європи, ви не зможете повернути частину витрачених коштів.

Однак більшість українців, сплачуючи шалені гроші на медичні послуги, освіту чи страхування на батьківщині, навіть не підозрюють про можливість повернути майже п’яту частину своїх витрат. Тоді як за кордоном компенсація ПДФО є звичним явищем, і навіть вважається окремою статтею доходу для багатьох сімей.

Нагадаємо, що податок на доходи фізичних осіб сплачується українцями щомісяця. Його сума складає 18% від однієї заробітної плати. Позатим громадяни повинні внести в бюджет ще 1,5% від свого доходу як військовий збір. Тобто заробляючи, наприклад, 10 тисяч гривень в місяць, до держбюджет громадянин сплачуватиме 1,95 тисячі гривень.