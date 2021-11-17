Синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды на зиму

Январь станет самым теплым месяцем будущей зимы, а о снеге на Рождество вообще можно забыть. Такие неутешительные прогнозы на следующий сезон сделали отечественные синоптики.





Непривычные для украинской зимы погодные условия они объясняют необычными атмосферными явлениями, которые существенно влияют на территорию нашей страны.

Как сообщила известный украинский метеоролог Вера Балабух, наступающая зима по своим погодным условиям и температурным показателям будет немного отличаться от предыдущей. Эксперт утверждает, что средняя температура зимой 2021/2022 будет по крайней мере на 1 градус выше, чем в прошлом году.

Однако зимнее тепло не будет постоянным. Время от времени Украиной могут овладевать морозы и снегопады. Синоптик уточнила: на протяжении 60% зимнего сезона ожидается необычное тепло, а в остальные 40% – может быть даже холоднее, чем мы привыкли.

«Все из-за холодных арктических воздушных масс, которых ожидаем зимой», – отметила Балабух.

Специалистка рассказала, что арктические воздушные массы украинских просторах появятся из-за активности течения Эль-Ниньо, которое влечет за собой значительное изменение температуры поверхностных вод в Тихом океане. Это явление оказывает существенное влияние на погоду во всей Европе.

Вера Балабух считает, что самым теплым месяцем наступающей зимы станет январь. Именно в этот период температурные показатели на 2, а то и на 3 градуса превысят норму.

«Такие погодные условия будут преобладать этой зимой, время от времени сменяясь несколькодневными похолоданиями», – отметила метеоролог.

Что касается снега, которого с нетерпением ждут украинцы, то на обильные метели этой зимой можно не рассчитывать. Осадки ожидаются в пределах нормы: ни длинных снегопадов, ни затяжных периодов без снега.

Сколько времени продержится в Украине зимняя погода, синоптик пока не может сказать наверняка. Это станет ясно только в конце ноября.

«Сейчас в атмосфере земли происходят нетривиальные процессы. В особенности это касается арктических регионов. Чтобы сделать более точный прогноз, за ними необходимо еще некоторое время наблюдать», – объяснила специалист.