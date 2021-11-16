Зеленского просят изменить правила работы Facebook в Украине

Общественные организации решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поспособствовать открытию в Украине отдельных офисов популярных соцсетей, среди которых Facebook и YouTube. В настоящее время работа этих сервисов в нашей стране контролируется из российских представительств. Такое положение вещей, по мнению гражданских активистов, может угрожать национальной безопасности нашего государства.





Свое беспокойство неравнодушные украинцы высказали в петиции на сайте президентского офиса. Несмотря на то, что документ был зарегистрирован только 12 ноября, за него уже проголосовало более 2,9 тыс. граждан из необходимой квоты в 25 тыс. голосов.

В петиции активисты просят гаранта обратиться к официальным представителям вышеупомянутых компаний и обсудить с ними вопрос открытия в Украине отдельных офисов. Таким образом, влияние России на сознание украинских граждан значительно уменьшится. К тому же, открытие представительств известных международных сервисов поспособствует развитию креативной индустрии в стране.

«Военное противостояние между Украиной и Россией не ограничиваться лишь оккупированным Донбассом. Гибридное противостояние также можно считать полноценными боевыми действиями. Россия вкладывает огромные ресурсы и постоянно усугубляет свое влияние на население через YouTube, Facebook и другие соцсети на подконтрольной ей территории. Именно московские офисы этих корпораций вовсю пытаются навязать свои собственные взгляды с помощью всемирно известных сервисов», – объясняют авторы петиции.

Особую опасность, по мнению активистов, такое влияние представляет для младшего поколения. Ведь у детей и подростков нет ни четкой гражданской позиции, ни критического мышления. Их можно убедить в чем угодно. Если не вмешаться сейчас, последствия такой деятельности неприятеля могут быть катастрофическими.

«Необходимо объединить наши силы. Государство вместе с общественными активистами должно принять соответствующие меры и ускорить создание независимых украинских филиалов Facebook и YouTube», – говорится в петиции.