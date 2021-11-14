Погода меняется: в Украину идут вьюги и морозы

Сейчас в Украине теплая осень: солнечно, без осадков, плюсовая температура. Хочется вдыхать ноябрьский воздух и больше гулять на свежем воздухе. Однако синоптики предупредили, что такая погода продлиться недолго. Уже сейчас в сторону страны движутся морозы, снег и холода. Уже 19 ноября ожидают снегопады в большинстве областей.





Общий прогноз синоптиков

Общий прогноз на ближайшую неделю будет таковым: На выходных средняя погода по всей стране +5…+8 градусов тепла. А новая рабочая неделя начнется с арктических холодов. Температура резко упадет до +3.

Это сейчас из-за антициклона в южных регионах до +12 тепла, а на севере +4…+9. На территории РФ в Москве уже выпал снег, и скоро в Украине тоже будет такая погода.

Но с 15 ноября вновь начнутся заморозки, а к 19 ноября придут снега и зимний холод. Снегопады будут чередоваться с мокрым снегом и дождем. При низкой температуре ожидается гололед.

В Черновцах, Ивано-Франковске и в Карпатах будут морозы до -5 градусов ночью, а днем 0 до +3.

Например, в акватории Азовского моря ожидается сильный порывистый ветер. Из-за этого температура будет ощущаться холоднее, чем есть. Днём на юге +6…+8, а ночь. -1…-3 покажут термометры.

В Одессе у берегов Черного моря возможен небольшой туман. Но дни будут солнечными, тихими.

В центральных регионах днем будет +3…+5, а ночью -1 градус. Ни туманов, ни сильных ветров к счастью не прогнозируют. На севере днем до четырёх тепла, а ночью 0…-1 мороза.

На востоке средняя дневная температура сейчас +5 градусов. А с понедельника ожидается +1…-2. Но при этом небо над Украиной будет чистым и безоблачным. Однако не стоит доверять ноябрьскому солнцу, ведь оно совершенно не будет согревать.