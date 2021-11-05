Антиковидный марш и новости по коронавирусу в Украине

“Марш антивакцинаторов”, который недавно прошел в Киеве, наделал много шума. Антивакцинаторы собрались возле Верховной Рады, чтобы отстоять свое право не прививаться. Людей было не так уж и много, несколько сотен набралось. Кроме обязательных прививок от коронавируса антивакцинаторы требовали от государства:





отменить карантинные ограничения;

перестать издеваться над правами людей;

запретить принудительную медицину.

Также антивакцинаторы не верят в существование коронавируса, утверждают, что на людей распыляют тяжелые металлы, больные умирают от плохого кислорода в ИВЛ.

Марш был разогнан силовиками. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал такие действия граждан глупыми и необдуманными.

Тысячи украинцев потеряли родных и близких из-за коронавирусной инфекции. Сам процесс вакцинации населения продвигается очень медленно. Сегодня полностью привит каждый четвертый украинец. По всей стране открыты пункты вакцинации, где можно получить прививку одним из препаратов на выбор: Pfizer, Astra-Zeneca, Coronavac, Moderna.

Пока идет марш – увольняют министров

Пока под окнами правительства сотни людей протестуют, внутри происходят не менее любопытные дела. А именно были уволены со своих должностей главы нескольких министерств одновременно. Покинуть свои кресла должны главы министерств экономики, обороны, реинтеграции стратегических отраслей промышленности, а также экологии. Уже есть кандидаты, которые займут эти должности.

Также стоит упомянуть, что у украинцев тоже есть своя вакцина от коронавируса. Ее создали ученые из Львова. На днях препарат будут испытывать в городе Гданьск. Изначально ее протестируют на лабораторных мышах. В Украине и ранее успешно выпускали вакцины, например, обязательную прививку от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) в Харькове.

За последние сутки в стране зафиксировано более 23 тысяч новых случаев болезни и 720 смертей. Госпитализируют в 95% не вакцинированных украинцев. У них болезнь протекает крайне тяжело.