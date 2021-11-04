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Без PlayStation та Apple: Как украинский рынок реагирует на дефицит микрочипов

04.11.2021
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Кризис в производстве микросхем и чипов достиг общемирового масштаба. Украины эта беда тоже коснулась. Автомобильные импортеры и дилеры бьют тревогу. Есть две причины, по которым возник дефицит: коронавирус и пожар на заводе. Пандемия ограничила производственные мощности, а пожар на  Renesas только усугубил положение. 


Комментарии гендиректора ВААИД 

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал, что производство чипов упало еще во время первой волны коронавируса. Но авария и пожар на заводе максимально дестабилизировали ситуацию.

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Нехватка микросхем отразилась во многих отраслях. Острый дефицит во всех сферах напрягает и производителей, и покупателей. Проблемы также связаны с логистикой и подорожанием сырья (речь идет о редких видах металлов). Из-за этой ситуации уже дорожают цены на:

  • технику Apple, iPhone;
  • PlayStation системы и другие игровые приставки;
  • бытовая технику и электронику;
  • охранные системы.

Но не все бренды и производители готовы пожертвовать репутацией ради цены и спроса на микропроцессоры. Например, Volkswagen не будет менять условия контрактов. Цены на их авто останутся такими, какими были ранее.

До этого дефицита покупка автомобиля не занимала столько хлопот и времени. Можно было выбрать любую модель и купить ее без проблем в автосалоне. Сегодня многие авто нужно ждать от 3 до 6 месяцев.

В последние годы дефицит на новые технологии не редкость. Так, например, в 2020 году миру не хватало жёстких дисков из-за майнинга криптовалюты. Сегодня же не хватает микропроцессоров для электроники.

Когда закончится кризис

Сейчас многих интересует вопрос: “Как долго будет продолжаться микропроцессорный кризис?”. Представители руководства завода обещают наладить ситуацию к третьему кварталу 2022 года. Это если больше никаких катастроф не произойдет. Мир сегодня слишком зыбок и шаток, чтобы делать долгосрочные прогнозы. 

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04.11.2021
1 хвилина на прочитання

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