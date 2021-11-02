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Стало известно, когда украинцы не будут работать в ноябре

02.11.2021
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Октябрь был очень щедрым на праздничные и выходные дни. Половин месяца все сидели дома. Ноябрь оказался полной противоположностью. Все, кто работают 5/2 будут отдыхать всего 8 дней. Поэтому может показаться, что время тянется долго, а выходных словно и не было.


Месяц крайне сложный, в плане работы, но подсластит эти дни зимнее время. Хотя бы поспят украинцы на час дольше. Таких месяцев  в Украине еще четыре: февраль, июль, сентябрь, ноябрь. Иногда к ним прибавляется апрель. Если праздник пасхи украинцы будут праздновать в мае, тогда в апреле минимум выходных. 

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Какие праздники будут в ноябре?

При минимальном количестве выходных, ноябрь богат на профессиональные праздники. Вот только часть из них: 4 ноября – День железнодорожника, а 7 ноября нужно поздравить работников социальной сферы. Далее 9 ноября принято отмечать День бухгалтера, а 14-го числа День логопеда. В середине месяца, а именно 16 ноября обязательно нужно не забыть поздравить работников радио и телевидения, 21-го числа отмечают День работника сельского хозяйства.

Не стоит забывать и о любимом дне всех студентов — 17 ноября. Именно в этот день проводят посвящение в первокурсники.

Христианские праздники и дни скорби в ноябре

Для христиан в ноябре есть два важных праздника: 

06.10.2021 Димитриевская родительская суббота.

28.10.21 начало Рожденсвтенского поста.

В ноябре 2021 года также есть два дня памяти: 21 ноября – День памяти жертв ДТП и 27 ноября – День памяти жертв голодомора. Стоит также напомнить и о том, что в 2021 году из всех годовых 365 дней рабочих всего 250,  а остальные выходные. Но из-за локдауна ситуация абсолютно непредсказуема, скорее всего ноябрь большинство граждан проведут в домашней обстановке.

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02.11.2021
1 хвилина на прочитання

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