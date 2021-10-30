Человечеству грозит новая катастрофа из-за тепловых волн

“Волны тепла” таят в себе смертельную опасность для всего человечества. Глобальное потепление со временем убьет все живое. К такому заключению пришли ведущие климатологи. Количество волн тепла неумолимо увеличивается из года в год. Они проносятся по планете систематически и несут разрушения.





Повышение температуры провоцирует огромное количество разрушительных катаклизмов: лесные пожары, штормы, засухи и даже наводнения в редких случаях. Человечество заметило их резкое увеличение за последние годы.

Что происходит сейчас с климатом

Такая обстановка негативно сказывается на развитии сельского хозяйства. Уничтожены тонны зерновых и масличных культур. Выжжены фруктовые сады, стада животных. В любой момент нехватка продовольствия может обернуться глобальным голодом.

Эксперты говорят, что жертвы будут исчисляться миллионами людей. И все это из-за жары, которая уже сейчас испортила жизнь многим. Тепловые волны не перестают множиться и накатывать на Землю с новой силой. Климатологи бьют тревогу, ведь уже сейчас на планете происходят необратимые последствия.

Если в мире станет теплее еще на +2 градуса по Цельсию, примерно ¼ всего населения столкнется с ужасной катастрофой. Волны тепла будут гарантировано проходить раз в 5 лет и уничтожать все на своем пути, превращая степи, леса, горы в пустыни. Реки и озера будут мгновенно пересыхать.

Проблема носит комплексный характер: нагревается внутреннее ядро Земли, парниковый эффект, повышенная солнечная активность. В результате получается замкнутый круг. Если не исследовать эти явления, не начать с ними бороться, все живое на планете вскоре погибнет.

Долина смерти — предвестник катастрофы

Самое жаркое место на планете — это Долина Смерти в США, даже тут за последние 20 лет стало горячее. Второй год подряд температура тут достигает +54,4 градуса тепла. Ученые говорят, что это еще один тревожный звонок, приближающий апокалипсис.