В Украине появится достойный конкурент супермаркетам из Германии

В ближайшее время в Украине ожидается новая сеть супермаркетов немецкого происхождения Lidl. По своему направлению будущая сеть магазинов очень схожа с известным украинским монополистом АТБ.





Новая торговая сеть хочет удивить своих покупателей максимально экономичным самообслуживанием и доступными ценами. Еще одна особенность немецких маркетов – реализация продуктов полностью без индивидуальной упаковки.

Основные особенности Lidl

Покупатели будут приходить со своими сумками и пакетами, а товар отпускается без обертки. Главной изюминкой данной сети является собственное производство. Интересным отличием также считается и полное отсутствие оформления витрины. Можно сказать это весьма экономичный ход. Все продукты будут находиться в обычных ящиках. За счет таких простых решений цены будут очень низкими.

На сайте сети супермаркетов подчеркивается то, что таким способом они хотят показать наличие товара, а на перекладывании с места на место продуктов и аксессуаров. Важно то, что по мере убывания товара с прилавка продавцы Lidl будут подвигать ящики ближе для удобства покупателей.

Многие специалисты утверждают тот факт, новая торговая сеть вынудит закрыться другие супермаркеты. А если учитывать уровень доверия к европейским продуктам и их качеству, предполагается, что АТБ, Велика Кишеня, а также Экомаркет быстро закроются.

Как комментирует ситуацию глава Ассоциации ритейлеров Украины?

Как рассказал глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, сеть супермаркетов АТБ имеет большое преимущество и превосходство. Отрыв ее в технологическом прогрессе составляет примерно десять лет по сравнению с другими компаниями.

Если же супермаркет Lidl выберет более правильную стратегию и поймет украинского покупателя, то высокая конкуренция стопроцентно обеспечена. Уже не раз СМИ сообщали о том, что есть угроза закрытия всей сети АТБ по причине прихода на рынок супермаркетов европейской компании.