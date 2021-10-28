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В Украине появится достойный конкурент супермаркетам из Германии

29.10.2021
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В ближайшее время в Украине ожидается новая сеть супермаркетов немецкого происхождения Lidl. По своему направлению будущая сеть магазинов очень схожа с известным украинским монополистом АТБ.


Новая торговая сеть хочет удивить своих покупателей максимально экономичным самообслуживанием и доступными ценами. Еще одна особенность немецких маркетов – реализация продуктов полностью без индивидуальной упаковки. 

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Основные особенности Lidl

Покупатели будут приходить со своими сумками и пакетами, а товар отпускается без обертки. Главной изюминкой данной сети является собственное производство. Интересным отличием также считается и полное отсутствие оформления витрины. Можно сказать это весьма экономичный ход. Все продукты будут находиться в обычных ящиках. За счет таких простых решений цены будут очень низкими. 

На сайте сети супермаркетов подчеркивается то, что таким способом они хотят показать наличие товара, а на перекладывании с места на место продуктов и аксессуаров. Важно то, что по мере убывания товара с прилавка продавцы Lidl будут подвигать ящики ближе для удобства покупателей. 

Многие специалисты утверждают тот факт, новая торговая сеть вынудит закрыться другие супермаркеты. А если учитывать уровень доверия к европейским продуктам и их качеству, предполагается, что АТБ, Велика Кишеня, а также Экомаркет быстро закроются.

Как комментирует ситуацию глава Ассоциации ритейлеров Украины?

Как рассказал глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, сеть супермаркетов АТБ имеет большое преимущество и превосходство. Отрыв ее в технологическом прогрессе составляет примерно десять лет по сравнению с другими компаниями. 

Если же супермаркет Lidl выберет более правильную стратегию и поймет украинского покупателя, то высокая конкуренция стопроцентно обеспечена. Уже не раз СМИ сообщали о том, что есть угроза закрытия всей сети АТБ по причине прихода на рынок супермаркетов европейской компании.

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29.10.2021
1 хвилина на прочитання

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