Вас «слили»: украинцам рассказали, как узнать о том, что данные о них уже в сети

В эру активного развития цифровых технологий трудно укрыться от «всевидящего ока» интернет-сети. Соцсети, мобильные приложения и даже история поисковых запросов может рассказать о нас немало такого, что мы бы точно не хотели разглашать. Но как узнать, что за вами уже наблюдают? Как защитить свои личные данные от мониторинга глобальной сети?





Понять, что информация о вас уже оказалась в чужих руках, не так уж и сложно. Обратите внимание на рекламу, которая появляется во время скроллинга интернет-страниц, просмотра видео или посещения соцсетей. Если рекламные материалы в 90% соответствуют вашим интересам, утечка информации точно имела место.

Например, вы только что просмотрели, какой будет погода в Риме на следующей неделе, а уже через несколько минут наткнулись на рекламу с турами в столицу Италии.

Еще одним признаком кражи данных являются частые звонки и СМС с незнакомых номеров. Это означает, что номер телефона уже попал в базу рекламщиков. А такие базы к сожалению очень легко купить и продать, поэтому избавиться от спама пользователю будет нелегко.

Чтобы защитить свои данные от нежелательного разглашения, специалисты по кибербезопасности советуют использовать VPN-программы и антивирусы. Кроме того стоит хотя бы раз в неделю удалять кэш и файлы куки. Но самым легким для выполнения советом киберспециалистив является включение режима «инкогнито» во время скроллинга в сети.

В приложениях и соцсетях эксперты советуют по возможности отказаться от слежки. К примеру в Facebook можно скорректировать настройки конфиденциальности таким образом, чтобы социальная сеть не запоминала все ваши действия и не «подгоняла» рекламу под ваши предпочтения.

Важно также не предоставлять мобильным приложениям доступ ко всей информации на вашем гаджете, в частности к телефонной книге. Ведь личные данные пользователя станут настоящим подарком для мошенников и аферистов.