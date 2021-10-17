Стало известно, будет ли в Украине снег на Новый год

Украинцам следует готовиться к прохладной зиме, однако с осадками не все так однозначо. Синоптики не обещают слишком обильных снегопадов, а погода в целом будет “мягче” чем прошлой зимой.





Такой прогноза дала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова.

Будет ли снег на Новый год?

Украинцев на Новый год порадует морозная погода, а вот снег синоптики не гарантируют. Если он и будет, то только в горной местности, где температура обычно ниже а количество осадков выше.

Как и в предыдущие годы, постоянной погоды зимой ждать не стоит. Нас ждут как и по осеннему теплые дни так и очень морозные. Первые ощутимые морозы можно ожидать в конце ноября. Температура упадет до -10 в ночные часы. Первые заморозки до -7 можно ожидать уже в этом месяце.

Синоптики предупреждают, что погода в конце осени может оказаться даже холоднее чем в декабре.