Вещи-вампиры, доноры и обереги — что таят в себе подарки?

Знали ли вы, что некоторые вещи категорически запрещено дарить, ведь они могут навлечь беду. Эксперты по сувенирам называют такие предметы “вещи-вампиры”. А есть и те, которые, словно доноры, наполняют светом и хорошей энергетикой ваш дом.





Вещи-вампиры

Это не шутки, они действительно вредят ментальному здоровью. Именно из-за них часто возникают конфликты и ломается техника в доме. Как распознать такие “горе-подарки”, и что с ними делать, читайте дальше.

Как определить, что от подарков больше бед чем радости? Если человек испытывает дискомфорт, принимая сувенир, не может найти этому предмету место в доме, лучше это убрать подальше от глаз.

В списке подарков с плохой энергетикой оказались:

рога животных;

чучела;

картины с изображением катаклизмов;

зеркала;

некоторые комнатные растения.

Они негативно влияют на атмосферу в доме. Поэтому лучше передарить их (с благими намерениями) или вообще выбросить на помойку. Если подаренная одежда вызывает дискомфорт, не носите её и не храните в шкафу с основными вещами.

Душевные вещи с положительной энергетикой приносят удачу. Очень часто они как обереги, защищающие от несчастий. К ним относятся различные аксессуары: кошельки, шапки, варежки, платки. Фарфоровая посуда тоже относится к подаркам-донорам. Кофейная пара, чайное трио, тарелка из Великобритании в буквальном смысле слова приносят приятные изменения в жизнь.

Также эксперты говорят, что есть вещи-воспоминания. Это те подарки, которые напоминают о лучших моментах жизни. Их нужно беречь с особым трепетом, потому что такие сувениры со временем накапливают в себе все больше светлой энергии. Они являются настоящими оберегами для дома.

У каждого человека есть любимая подаренная мелочевка: брелок к ключам, бижутерия, шариковая ручка. Они всегда приносят удачу. Но эксперты советуют не накапливать их, ведь через кармические законы Вселенной, эти сувениры могут превратиться в “вещи-вампиры”. Они засоряют пространство, и в любой момент могут начать забирать ваши силы.