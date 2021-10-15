Украинцы заметили перебои в работе банкоматов ПриватБанка: выдают только часть суммы

Украинцы все чаще жалуются на странное “поведение” банкоматов ПриватБанка. Снимая деньги, клиенты получают не всю сумму, которую запросили. А порой банкомат вообще отказывается выдавать наличные. Тем не менее с карточки средства снимаются в полном объеме. Вернуть пропавшую сумму возможно, но для этого придется ждать по крайней мере сутки, а возможно и дольше.





Немало жалоб от пользователей, которые наткнулись на неисправный банкомат, можно найти на специальном форуме Министерства финансов. В частности, одна из клиенток банка Credit Agricole потеряла значительную сумму, когда пыталась снять в банкомате Привата свою зарплату.

«Первые 2000 гривен банкомат мне выдал. А дальше на экране появилось сообщение «Техническая ошибка». Тем не менее обе операции были определены как успешные, а со счета списали 4 тысячи гривен. Банкомат просто «съел» мои деньги», – рассказала гражданка.

Вторая клиентка, с которой неприятность случилась в тот же день, лишилась 14 тысяч гривен. Деньги женщине были нужны срочно на оплату медицинских счетов.

«Банкомат показал сообщение об ошибке и не выдал денег вообще. Однако с карты исчезла вся сумма, которую я пыталась снять. Поскольку деньги были нужны немедленно, пришлось воспользоваться кредиткой», – отметила вторая пользовательница.

Банкомат «съел» деньги: что делать?

Если вы оказались в такой ситуации, главное не паниковать. Сначала необходимо обратиться в финучреждение, выдавшее карту, а также позвонить по телефону, указанному на самом банкомате.

В ответ на многочисленные жалобы пострадавших представители ПриватБанка объяснили: деньги можно будет вернуть, но не ранее, чем через сутки. Для клиентов других банков срок ожидания может быть еще больше, поскольку банк-эмитент должен идентифицировать владельца карты и проверить факт списания средств.

Некоторые запросы об исчезновении денег требуют не только подтверждения банка, выдавшего карту, но и инкассации банкомата. Это необходимо для проверки правдивости слов клиента касательно суммы полученных им наличных.