Названы лучшие родители по знаку зодиака

Родительская любовь совсем не похожа на материнскую. Для женщины забота о ребенке является врожденным инстинктом. А вот для мужчины «миссия» стать хорошим отцом требует определенных волевых усилий.





Однако существуют мужчины, которым на роду написано быть идеальными родителями. Они легко справятся с уходом за малышом, а взрослым детям станут лучшими друзьями.

Астрологи утверждают, что чаще всего способностями к отцовству одарены представители пяти знаков зодиака. Они отличаются преданностью своим семьям и активным участием в воспитании потомства.

Козерог

Семья в жизни представителей этого знака занимает первое место. Они обожают быть дома, помогать жене по хозяйству и играть с детьми. Козерогам важно быть образцом для своих потомков. Однако их стиль воспитания достаточно строгий, поэтому время от времени дети бунтуют и ссорятся с требовательным отцом.

Дева

Мужчины этого знака очень благосклонны к своим родственникам и друзьям. Они любят шумные семейные праздники, где чувствуют себя наиболее комфортно. Родители из Дев получаются очень принципиальные. Они не привыкли баловать детей, но и незаслуженных наказаний не практикуют. Именно за такое поведение потомки уважают и слушаются своих пап.

Телец

Тельцы мечтают о семье с самого детства. Поэтому довольно рано женятся. Но по-настоящему мечта представителя знака сбывается когда он становится отцом. Эта роль подходит ему, как никому другому. Дети Тельца вырастают окруженные родительской заботой и всегда получают все, чего только пожелают.

Рак

Связь отца-Рака с его детьми – это нечто особенное. Он может десятки раз за день звонить к малышам, даже во время уроков. Его забота иногда переходит все границы, но по-другому он не может. Баловать детей и покупать им подарки – любимое занятие Рака, за которое он часто получает от жены нагоняй.

Весы

Рожденные под этим созвездием сердцем чувствуют, что происходит с их детьми. У этих мужчин есть так называемая родительская интуиция, которая никогда не подводит. Заботливые и внимательные, они способны воспитать в детях высокие нравственные качества. Но «садиться на голову» таким отцам все же не стоит, ведь наказание не заставит себя ждать.