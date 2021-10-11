Украиной прокатилась волна телефонных мошенничеств: страх и жадность

Мошенничество с улицы перешло в телефон и интернет. Новейшие технологии только облегчили работу мошенникам. Сегодня в 2021 никто не застрахован от такой беды. Невинная беседа с “консультантом банка”, “представителем интернет-магазина” или “товарищем” может закончиться плохо, а именно потерей денег.





Ежегодно кроме уже хорошо проверенных схем телефонные аферисты используют новые идеи. В группе риска абсолютно все. Чаще всего негодяям удается выманить деньги с пенсионеров и молодых мам. Чего только не наговорят в трубку обманщики: “ваш сын в беде”, “вы выиграли супер-приз”, “банк дарит вам деньги”, чтобы выманить деньги.

Эксперты по кибербезопасности рассказали, что жулики адаптируются к каждой поре года, и выдумывают новые схемы. Например, сейчас, осенью, они предлагают дешевые дрова со склада. Таких предложений очень много в социальных сетях и на маркетплейсах. Жертвам обмана предлагают сбросить предоплату. Получив деньги, продавец блокирует клиента.

Эксперты рассказали, что телефонные разговоры обманщиков базируются на страхе и жадности. В первом случае люди боятся за жизнь близких. Причем им не угрожают, а звонят среди ночи и рассказывают: “Ваш сын в полиции, это его друг, перешлите средства, я все решу”. Это лишь один из тысячи вариантов разговора.

Во втором случае сообщают про супер розыгрыш, подарки в виде новых телефонов, автомобилей, денег. Чтобы получить приз, просят предоставить персональные данные, а дальше выманивают деньги. Пока жертва находится в состоянии эйфории, она не задумывается над своими поступками.

Эксперты рассказали, что почти 99% звонков из банков поступают от аферистов. Доверчивых пенсионеров обмануть легче всего. Финансово неграмотная молодежь также находится в группе риска.

Как уберечься от обмана? Не отвечайте на неизвестные номера. Не рассказывайте личную информацию. Можно легко проверить через мобильные приложения, кому принадлежит номер.