Надвигаются магнитные бури: как их пережитого максимально безболезненно

В космосе своя погода. На Солнце, например, никогда не бывает спокойно, а в периоды мощных всплесков, особенно страдают метеозависимые люди. В такие периоды они испытывают слабость, головные боли, повышение АД и другие неприятные симптомы.





В первую очередь страдают люди с хроническими болезнями, пенсионеры. Если есть старые травмы (переломы, вывихи, растяжения), чаще всего они также напоминают о себе.

Октябрь выдался относительно спокойным в плане солнечной активности, и несколько магнитных бурь средней мощности все-таки ожидают. Неврологи дали несколько действенных советов, которые помогут облегчить негативное влияние звезды на самочувствие.

Во-первых, во время солнечной активности, тонко реагирует нервная система человека. Мозг пытается быстро адаптироваться к малейшим изменениям атмосферного давления, уровня влажности, солнечной радиации в воздухе. Из-за этого он очень быстро устает. Поэтому лучше в такие моменты находиться в полном покое.

Во-вторых, под рукой держите болеутоляющие медикаменты. Тем, кто жалуется на бессонницу, лучше на ночь пить травяной чай с медом и успокаивающие препараты на основе трав (валерьянка). Снотворное тут не поможет. Когда не дают покоя мигрени, можно туго повязать платок вокруг головы. Вы будете удивлены, но нервная система мгновенно переключится на платок, и головная боль отступит.

Теплый душ, прогулка на свежем воздухе, сон — вот лучшие помощники. В 2021 году мало кто может себе позволить не выйти на работу из-за магнитной бури, поэтому следующие рекомендации вам помогут:

отказ от алкоголя;

не вступать в споры по работе;

не воспринимать важных решений в этот день;

умеренное потребление кофе и чая.

Если есть хронические болезни сердечно-сосудистой системы, стоит отказаться от физической активности. После того как Солнце успокоится можно сразу возвращаться к привычному образу жизни.