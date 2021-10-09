Украинцев, у которых есть долги за коммуналку, или алименты, будут вылавливать прямо на улицах

Злостным должникам, которым вынесено судебное решение о принудительном взыскании долга, теперь будет гораздо сложнее избежать «расплаты». Государственная исполнительная служба объединила усилия с Министерством внутренних дел, и внедрила инновационный метод взыскания задолженности. Граждан, которые годами не платили коммуналку, алименты или штрафы будут ловить прямо на автодорогах, требуя немедленного погашения долга.





Нововведение пока работает в тестовом режиме, но уже за первые несколько дней показало поразительную эффективность. В частности, исполнителями было взыскано 64 тыс. грн алиментов, а еще 39 тыс. грн перечислили в виде ЕСВ в государственную казну. Также в процессе задержания должников правоохранители выписали штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму 17 тыс. грн.

Чтобы отслеживать транспорт злостных неплательщиков, исполнительная служба использует базу МВД для поиска автомобилей. С помощью уличных камер видеонаблюдения, исполнители наблюдают, как передвигается должник и где чаще всего паркует свой автомобиль. После чего полицейский с исполнителем выбирают удобное место, чтобы «взять» гражданина и напомнить ему о невыплаченном долге.

Штрафы и долги за коммуналку конечно не взимают наличными прямо на дороге. У государственных исполнителей при себе есть бланки всех необходимых документов, где содержится номер счета для зачисления средств. Если же должник наотрез откажется платить, может дойти даже до конфискации транспортного средства. Но судя по опыту, полученному за первые несколько дней работы новой системы, водители охотно соглашаются рассчитаться с долгами, только бы не отдавать правоохранителям автомобиль.

Все подробности нововведения пока не раскрываются. Известно лишь, что эксперимент запустили в пяти областях Украины. Однако рассказать, где именно можно встретить исполнителя, в органах власти отказываются. Ведь тогда должники будут избегать опасных мест и смогут в очередной раз уйти от ответственности.