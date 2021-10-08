Прямо в цель: астрологи назвали лучшие подарки для разных знаков зодиака

Подарки любят все. Но угадать, что именно порадует близкого вам человека, бывает очень нелегко. Астрологи рассказали, какому презенту больше всего обрадуется представитель каждого из знаков зодиакального круга.





Овен

Рожденные под этим созвездием любят притягивать к себе взгляды и быть в центре внимания. Им понравится яркий, необычный аксессуар, который будет отличать их от других.

Телец

Представители знака любят отдыхать и расслабляться. Поэтому абонемент в спа-салон станет выстрелом в цель. Кроме того Тельцы будут в восторге от сладкого подарка, ведь обожают вкусности.

Близнецы

Близнецы интересуются всем на свете и обожают учиться. Им можно подарить книгу, как обычную, так и электронную. От такого сюрприза они точно будут в восторге.

Рак

Страстная и творческая натура Рака стремится найти креативный способ выпустить на волю свои чувства. Поэтому набор для рисования, или мастер-класс лепки из глины – то, что нужно.

Лев

Львы увлекаются модой. Они наверняка начнут прыгать от радости, если получат дизайнерскую одежду или украшения в подарок.

Дева

Представители этого знака очень практичны. Им понравится любой полезный гаджет, например смарт-часы, или даже бытовая техника.

Весы

Романтики-Весы будут на седьмом небе от счастья распаковывая картину, или книгу с поэзией.

Скорпион

Скорпионы – фанаты брендовых вещей, качество которых проверено временем. Поэтому подарок для представителя этого знака обойдется вам недешево.

Стрелец

Уроженцы знака обожают путешествия. Им можно подарить тур в неизведанную страну, или же интересный путеводитель.

Козерог

Козероги проводят много времени с друзьями. Поэтому настольные игры точно им пригодятся.

Водолей

Водолею понравится необычная вещь, изготовленная по последнему слову техники. К примеру одежда из новейших экологичных материалов, или сладости без глютена.

Рыбы

Чувственные Рыбы будут в восторге от музыкальных подарков. Им понравятся качественные наушники, или стереосистема.