Украинцам продают товары по нереально завышенной цене прямо через Новую Почту

Нажиться на доверчивых гражданах для профессионального мошенника совсем не сложно. Для этого нужно лишь знать основы психологии и уметь найти болевую точку собеседника. Причем обмануть и выманить у человека деньги можно даже не вставая со стула, просто по телефону. Такой вид мошенничества всегда пользовался большой популярностью. Но настоящего пика он достиг именно в период карантина.





В частности наиболее распространенным способом «развести» клиента стали звонки с сообщениями о полученных бонусах, или даже выигрыше на кругленькую сумму. Мы решили вооружить читателей свежей информацией о мошеннических схемах. Ведь предупрежден – значит защищен.

У вас накопились бонусы! Используйте их немедленно!

Сейчас в Украине существует немало компаний, занимающихся таким сомнительным промыслом. Действуют они методом обзвона или рассылки СМС-сообщений. Менеджер сообщает абоненту, что ему был начислен бонус, и предлагает приобрести товар с большой скидкой. Обычно это мелкая бытовая техника, которую мошенническая компания закупает оптом и пытается продать втридорого.

Реальная цена товара, предлагаемого клиенту в 2-3 раза ниже. То есть злоумышленники зарабатывают по крайней мере по 100% на каждой продаже.

Например, абоненту сообщают, что он получил бонус в 600 грн, и если прямо сейчас его не использовать – деньги сгорят. Потом предлагают блендер за 1700 грн, но «только для вас он будет стоить со скидкой всего 1100 грн». Настоящая же цена этого блендера около 550 грн.

Большинство жертв такого обмана рассказывают, что менеджер, с которым они разговаривали, представился агентом бонусной программы «Фишка». Однако настоящие представители компании уверяют, к обзвонам они не причастны.

Купите товар и выиграйте приз!

Еще одной довольно популярной в последнее время схемой обмана можно назвать так называемый розыгрыш призов. Оператор звонит и рассказывает абоненту об огромном денежном призе, который он якобы выиграл. Для того, чтобы получить награду, нужно всего лишь приобрести товар на определенную сумму.

И опять же менеджер предлагает целый ряд техники, убеждая клиента в ее низкой стоимости. На самом деле наценка на товары почти всегда превышает 100%.

Все товары обманутым клиентам отправляют Новой почтой наложенным платежом. Но сколько бы покупок не сделал клиент, никакого выигрыша он, конечно же, не получит.