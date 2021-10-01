Астрологи назвали знак зодиака, который разбогатеет уже в этом месяце

Кажется только вчера мы простились с летом, и вот на пороге уже октябрь. К чему же готовиться в этом месяце каждому из знаков зодиакального круга? Астрологи рассказали, какие события ждут нас в ближайшие недели, и как получить от них максимальную пользу.





Овен

В октябре вы пересмотрите свои ценности и направите энергию в совершенно другое русло. Свежие идеи помогут найти смысл вашей деятельности и энергичным шагом отправиться в новую жизнь.

Телец

Что бы вы не делали в этом месяце, будете чувствовать надежное плечо и поддержку соратников. Друзья не оставят вас в начинаниях и будут ежедневно поощрять к новым свершениям.

Близнецы

Текущий месяц даст вам прекрасную возможность отдохнуть. Ведь вскоре в жизни Близнецов начнется период стремительного карьерного роста. Поэтому сейчас самое время набраться сил перед рывком.

Рак

Для Раков октябрь обещает быть чрезвычайно удачным. Все ваши замыслы и проекты воплощаются в жизнь почти без усилий. Ловите момент и не бойтесь рисковать. Успех гарантирован.

Лев

Изменения в жизни, которые будут происходить в течение этого месяца, станут для вас почти незаметными. Постепенно изменится окружение, а возможно и интересы. Но все эти процессы будут протекать настолько плавно, что не создадут вам никакого дискомфорта.

Дева

Текущий месяц для Дев станет чрезвычайно активным. Вы успеете выполнить абсолютно все, что запланировали, да еще и добавите в свой напряженный график несколько незабываемых поездок.

Весы

Что бы вам не предложили – хватайтесь за каждый шанс. Перспективы на октябрь у Весов просто заоблачные. Вы покорите всех своим энтузиазмом и соберете вокруг себя целую стаю сторонников.

Скорпион

Для Скорпиона в этом месяце наступит момент истины. Вам окончательно надоест рутина и захочется кардинально изменить свою жизнь. Звезды поддержат вас в любом случае. Поэтому вперед, к переменам!

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют быть более осторожными и не действовать «на автомате». Принимайте решения взвешенно и не поддавайтесь на провокации, ведь их октябрь подготовил для вас немало.

Козерог

Конкуренция на работе в этом месяце обострится как никогда. Но не бойтесь вступать в бой и ни в коем случае не скрывайте свои способности. Самое время проявить себя во всей красе!

Водолей

А вот Водолеям второй месяц осени принесет немалый заработок. Развитие в профессии станет движущей силой для повышения достатка. Да и в сфере романтических отношений вас ждет немало радостных событий.

Рыбы

Общение и встречи с друзьями – главная тема этого месяца. Коммуникация станет для вас неиссякаемым источником энергии, мотивируя к новым свершениям.