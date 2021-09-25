Штраф 170 тыс. грн и 3 года тюрьмы – когда в Украине ужесточат наказание за поддельные сертификаты о вакцинации

Буквально на днях, а именно 22 сентября кабинетом министров Украины был поддержан проект, который предусматривает большие штрафы за использование поддельных документов. Этот проект касается и фальшивых справок о вакцинации от коронавируса. За нарушение закона можно заплатить до 170 тысяч гривен. Также наказание предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.





При подделке документов о вакцинации, наказание понесут обе стороны: и врач и «вакцинируемый». Так, медсотрудников будут штрафовать на 68 тысяч гривен при сознательном внесении ложных данных в сертификат. Есть и альтернативное наказание – лишение свободы на 1-3 года.

За подделку сертификатов о вакцинации штраф составляет 170 тысяч гривен и отбывание наказания в местах лишения свободы на 1-3 года.

Из-за безответственных действий некоторых медицинских сотрудников и украинцев в частности, создается национальная угроза. Поэтому нельзя быть снисходительными. Наказание получит каждый нарушитель. У главы правительства большие надежды на то, что Верховная Рада Украины единогласно поддержит законопроект.

В последнее время участились случаи раскрытия подпольных схем изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19. Поэтому новые правки должны вступить в силу как можно быстрее.