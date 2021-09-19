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Авантюристы обчищают банковские счета украинцев от имени председателя НБУ

19.09.2021
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шахрай

Мошенники занимаются грабежом банковских счетов клиентов, представляясь главой НБУ Кириллом Шевченко. Информация поступила от самого председателя финустановы. В специальном документе НБУ No200006/86122 изложены подробности произошедшей ситуации. Аферисты использовали фишинг аккаунт в мессенджереSignalс подписьюКирилл Шевченко”. Таким образом они пытались завладеть денежными счетами клиентов банков.


Мессенджер Signal появился в 2013 г. Известность приобрел именно в 2021 году, когда появились сообщения о  возможном сливе клиентской базы из WhatsApp.

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Такая перспектива спровоцировала многих пользователей перейти на использование Signal. Популярностью последний обязан Илону Маску и Эдварду Сноудену. Мессенджер гарантировал высокую безопасность и защиту персональных данных.

Странарасспросила экспертов о возможных способах атаки через злополучный портал Signal. Выяснилось, что авантюра проводится двумя способами. Первыйэто загрузка вредоносного программного обеспечения на портативное устройство. После попадания на компьютер/планшет/телефон вирус взламывает приложения, на которых хранится банковская информация клиентаВторой способрассылка сообщений от имени Кирилла Шевченко. Переписка с клиентом банка помогает выудить личную информацию. Цель обоих видов мошенничествазавладеть счетом жертвы и вывести с него все средства.

На этот раз аферисты пытались от имени Кирилла Шевченко завладеть клиентскими деньгами и опорочить репутацию Национального Банка Украины.

Финансисты назвали, сложившуюся ситуацию с главой банковской организации, новой схемой интернетобмана. В вышеупомянутом документе подчеркивается, что неправомерные действия были направлены на дискредитацию финустановы. Представители банка настаивают на открытии уголовного дела против мошенников.

Согласно требований регулятора финансовые организации обязаны сразу информировать о мошеннических действиях Нацбанк и Департамент Киберполиции Нацполиции.

Примечательно, что аферисты уже представлялись Кириллом Шевченко. 13.09.21 года глава НБУ заявил о неправомерных действиях на страницах фейсбука. От его имени произошла массовая рассылка сообщений на просторах социальной сетиДо руководителя НБУ дошла информация о наличии фейковых аккаунтов под именемКирилл Шевченко”, их активная деятельность на страницах фейсбука. Друзьям главы Нацбанкка массово приходили мошеннические сообщения от его имени.

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19.09.2021
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