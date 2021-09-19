Авантюристы обчищают банковские счета украинцев от имени председателя НБУ

Мошенники занимаются грабежом банковских счетов клиентов, представляясь главой НБУ Кириллом Шевченко. Информация поступила от самого председателя финустановы. В специальном документе НБУ No20–0006/86122 изложены подробности произошедшей ситуации. Аферисты использовали фишинг аккаунт в мессенджере “Signal” с подписью “Кирилл Шевченко”. Таким образом они пытались завладеть денежными счетами клиентов банков.





Мессенджер Signal появился в 2013 г. Известность приобрел именно в 2021 году, когда появились сообщения о возможном сливе клиентской базы из WhatsApp.

Такая перспектива спровоцировала многих пользователей перейти на использование Signal. Популярностью последний обязан Илону Маску и Эдварду Сноудену. Мессенджер гарантировал высокую безопасность и защиту персональных данных.

“Страна” расспросила экспертов о возможных способах атаки через злополучный портал Signal. Выяснилось, что авантюра проводится двумя способами. Первый – это загрузка вредоносного программного обеспечения на портативное устройство. После попадания на компьютер/планшет/телефон вирус взламывает приложения, на которых хранится банковская информация клиента. Второй способ – рассылка сообщений от имени Кирилла Шевченко. Переписка с клиентом банка помогает выудить личную информацию. Цель обоих видов мошенничества – завладеть счетом жертвы и вывести с него все средства.

На этот раз аферисты пытались от имени Кирилла Шевченко завладеть клиентскими деньгами и опорочить репутацию Национального Банка Украины.

Финансисты назвали, сложившуюся ситуацию с главой банковской организации, новой схемой интернет–обмана. В вышеупомянутом документе подчеркивается, что неправомерные действия были направлены на дискредитацию финустановы. Представители банка настаивают на открытии уголовного дела против мошенников.

Согласно требований регулятора финансовые организации обязаны сразу информировать о мошеннических действиях Нацбанк и Департамент Киберполиции Нацполиции.

Примечательно, что аферисты уже представлялись Кириллом Шевченко. 13.09.21 года глава НБУ заявил о неправомерных действиях на страницах фейсбука. От его имени произошла массовая рассылка сообщений на просторах социальной сети. До руководителя НБУ дошла информация о наличии фейковых аккаунтов под именем “Кирилл Шевченко”, их активная деятельность на страницах фейсбука. Друзьям главы Нацбанкка массово приходили мошеннические сообщения от его имени.