Ахиллесова пята: названы болевые точки каждого знака зодиака

Идеальных людей не бывает. Каждый из нас имеет свои сильные стороны и недостатки, которые хотелось бы скрыть. Астрологи заметили, что уязвимые места у рожденных под одним созвездием обычно совпадают. Так что же скрывают от мира представители каждого из знаков зодиакального круга?





Овен

Активные и нетерпеливые Овны всегда стараются быть лучшими. Их самым большим недостатком является гордыня. Именно эта черта мешает представителям знака учиться у старших, или более умных коллег.

Телец

Тельцы больше всего на свете боятся, что их бросят. Именно поэтому они порой совершают поступки, которыми не гордятся, показывая свою слабую сентиментальную сторону.

Близнецы

Очевидно минусом Близнецов является непостоянство характера. Они обычно избегают ответственности, относясь легкомысленно абсолютно ко всему, чем занимаются.

Рак

Представители знака чрезвычайно мнительны. Им постоянно мерещится измена, поэтому они часто необоснованно ревнуют свою вторую половинку.

Лев

Недостатком Льва можно назвать его импульсивность. Именно эта черта становится причиной постоянных конфликтов и ссор, преследующих представителей знака.

Дева

Девы обожают все планировать. Но жизнь – вещь спонтанная. Поэтому когда что-то идет не так, как было задумано, Дева становится скромной и совершенно беззащитной.

Весы

Уроженцы знака больше всего страдают от собственной неуверенности. Они боятся рисковать, ведь проигрыш может нанести им глубокую душевную рану.

Скорпион

Скорпионы – прирожденные контролеры. Именно эта черта и является их «ахиллесовой пятой». Больше всего представители знака боятся измены любимого, или близкого друга.

Стрелец

Стрельцы терпеть не могут непонимание. Они хотят знать о близких все. Если это не так – просто перестают доверять такому человеку.

Козерог

Холодные и безэмоциональные Козероги больше всего боятся потерять свою стабильность. Поэтому страх увольнения обычно преследует их всю жизнь.

Водолей

Фобией Водолеев является однообразие. Они обожают изменения, а без них чувствуют себя как рыба без воды.

Рыбы

Представители знака привыкли жить в своем маленьком комфортном мире, где есть близкие и любимые люди. Поэтому больше всего они боятся, что их покинут, а собственноручно созданному идеальном миру придет конец.