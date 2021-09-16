Будьте внимательны! Украина лишилась еще одного банка

Согласно последним данным Украина обеднеет на еще один государственный банк. Финансовое учреждение “Земельный капитал” полностью завершает работу до 9.09.21 года. Информацию предоставил сам Фонд, обнародовала газета “Факты”.





Кредиторы могут предъявить претензии и пожелания финустанове на протяжении 1 месяца от даты публикации в многотиражке “Голос Украины”. “Земельный Капитал” не выполняет в должной мере функциональных обязанностей перед клиентами. НБУ отнес данную организацию в категорию “неплатежеспособных”. Вклады 70 кредиторов не превышают гарантированную сумму. Людям возместят сумму депозита до последней копейки. Другие клиенты получат компенсацию за причиненные неудобства. Она составит около 200 000 гривен.

Банковская организация “Земельный капитал” существует с 1994 года. Большой процент акций содержал Виктор Тополов.

В 2021 году лидером по закрытию филиалов стал “ПриватБанк”. Он массово избавлялся от дочерних организаций. За первое полугодие текущего года прекратило существование 143 отделения. Такая политика заметно отразилась на регионах, где прошло массовое закрытие филиалов “ПБ”.

За тот же период было ликвидировано 239 отделений разных банковских учреждений. Львиная доля выпала на филиалы “ПриватБанка” (143). В строю осталось 1574 отделений последнего.

От лидера у финансовой сфере не отстает “Ощадбанк”.За 6 месяцев текущего года ликвидировано 94 филиала и 1743 осталось на плаву. “Альфа-Банк” лишился за 6 месяцев 15 отделений, “Укрсиббанк”- 12, “Укргазбанк” – 7.

ПУМБ и Первый инвестиционный банк улучшили статистику. Они открыли 12 и 7 филиалов соответственно. Занимает лидирующие позиции по расширению предприятий “Ощадбанк”, за ним идет “Приватбанк”. На бронзовом месте располагается “Райффайзен банк Аваль”. Он расширился на 396 отделений.