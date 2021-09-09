Пенсионерам в Ощадбанке навязывают лишние услуги: что ответил банк

На сегодняшний день практически у каждого украинца есть банковская карточка. Пенсионерам, к примеру ее нужно получать для оформления субсидий, или льгот. Впрочем, обслуживания государственным банком желает оставаться лучшим.





Не так давно, на сайте Минфин появилась жалоба от местной жительницы с ником Ruslana87, о том, что сотрудница черкасского Ощадбанка навязывает услугу страхования, обосновывая это тем, что ето обязательно.

В своем отзыве жительница объясняет, что эта довольно неприятная ситуация случилась с ее матерью.

Она обратилась в отделение государственного банка, который находится в городе Черкассы по адресу улица Т. Шевченко, 325. Женщина обратилась к сотруднице по имени Иващенко В. В., чтобы получить перевод средств. Однако тогда, специалист сказала, что для того, чтобы получить перевод средств, необходимо оплатить сумму в размере 150 грн. за услугу страховки и это обязательное условия для проведения данной операции.

При этом никаких соответствующих действующих документов или приказов данная работница и не думала предоставить, – как указано в отзыве.

Женщина объясняет, что ее мать попыталась отказаться от этой лишней услуги, но сотрудница банка начала настоятельно настаивать на обязательной уплате. В результате, пенсионерка приняла решение обратиться в другое отделение Ощадбанка, где там ей уже предоставили услугу, не требуя осуществить несуществующую оплату.

“Об оплате страхования абсолютно никто не вспомнил!” Значит можно сделать выводи, что услуга страховки в отделении где работает Иващенко В.В., есть ее полной инициативой и очень вероятно, она это делает в своих интересах, – считает женщина.

Отметим, что в финучреждении уже извинились перед женщиной и матерью и отметили, что проведут разъяснительную беседу с сотрудницей, которая подчеркивала об оплате за страхование, чтобы в дальнейшем избежать повторений подобных ситуаций. А также, поблагодарили “за сигнал”.