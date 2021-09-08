Новини

Рост тарифов в отопительный сезон: заявление от власти

Стоимость отопления и горячей воды не должна увеличиться.

08.09.2021
1 хвилина на прочитання

Отопительный сезон уже не за горами. Поэтому местные органы власти активно занимаются подготовкой инфраструктуры и проверкой ее функционирования. Сейчас готовность коммунальных сетей большинства областей Украины к ожидаемому похолоданию составляет около 80%. Такую информацию на днях обнародовала пресс-служба Министерства развития общин и территорий.


Говорится в сообщении министерства преимущественно об уровне готовности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и систем водоснабжения, а также различных зданий коммунального назначения. Как отметил сам министр Алексей Чернышев, темпы подготовки полностью соответствуют рекомендованным показателям для данного периода.

Новини по темі

Минрегиона проводит регулярный мониторинг динамики подготовки в каждой из областей, совещания с представителями местных администраций и представителями теплокоммунэнерго. В процессе обсуждения акцент регулятор ставит не только на технические вопросы, но и на финансовые показатели.

«Хотелось бы подчеркнуть важную для всех нас задачу – тарифы на отопление и горячую воду не должны повышаться. Государственная власть готова поддержать теплокоммунэнерго и местные органы власти с целью соблюдения этого принципа», – высказал свою позицию Чернышов.

Министр подчеркнул, что сейчас идет разработка проекта закона о компенсации разницы между тарифами. Кроме того Минрегиона сейчас как раз развивает идею термодернизации зданий, а также планирует воплотить в жизнь проект повышения их энергоэффективности в жилом секторе. Такие изменения положительно повлияют не только на экологию в стране, но и значительно облегчат платежки граждан за коммунальные услуги.

Напомним, что благодаря децентрализации в стране полномочия по формированию тарифной сетки для населения получили органы власти на местах. Однако Минрегиона со своей стороны строго контролирует тарифы в областях, поэтому цены на горячую воду и теплоснабжение не должны расти.

Стабильность в отношении стоимости коммунальных услуг гарантирует и правительство, которому совсем не выгодно будоражить население заоблачными тарифами.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


08.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Власть прокомментировала возможное подорожание жилья на 40%

08.09.2021

Клієнтка Приватбанку втратила 60 000 гривень зателефонувавши на всім відомий номер 3700

08.09.2021

Действительно ли можно внезапно поседеть от страха? Ученые рассказали

08.09.2021

Клиентка Приватбанка потеряла 60 000 гривен позвонив на всем известный номер 3700

08.09.2021
Back to top button