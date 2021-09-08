Рост тарифов в отопительный сезон: заявление от власти

Отопительный сезон уже не за горами. Поэтому местные органы власти активно занимаются подготовкой инфраструктуры и проверкой ее функционирования. Сейчас готовность коммунальных сетей большинства областей Украины к ожидаемому похолоданию составляет около 80%. Такую информацию на днях обнародовала пресс-служба Министерства развития общин и территорий.





Говорится в сообщении министерства преимущественно об уровне готовности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и систем водоснабжения, а также различных зданий коммунального назначения. Как отметил сам министр Алексей Чернышев, темпы подготовки полностью соответствуют рекомендованным показателям для данного периода.

Минрегиона проводит регулярный мониторинг динамики подготовки в каждой из областей, совещания с представителями местных администраций и представителями теплокоммунэнерго. В процессе обсуждения акцент регулятор ставит не только на технические вопросы, но и на финансовые показатели.

«Хотелось бы подчеркнуть важную для всех нас задачу – тарифы на отопление и горячую воду не должны повышаться. Государственная власть готова поддержать теплокоммунэнерго и местные органы власти с целью соблюдения этого принципа», – высказал свою позицию Чернышов.

Министр подчеркнул, что сейчас идет разработка проекта закона о компенсации разницы между тарифами. Кроме того Минрегиона сейчас как раз развивает идею термодернизации зданий, а также планирует воплотить в жизнь проект повышения их энергоэффективности в жилом секторе. Такие изменения положительно повлияют не только на экологию в стране, но и значительно облегчат платежки граждан за коммунальные услуги.

Напомним, что благодаря децентрализации в стране полномочия по формированию тарифной сетки для населения получили органы власти на местах. Однако Минрегиона со своей стороны строго контролирует тарифы в областях, поэтому цены на горячую воду и теплоснабжение не должны расти.

Стабильность в отношении стоимости коммунальных услуг гарантирует и правительство, которому совсем не выгодно будоражить население заоблачными тарифами.