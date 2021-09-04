Почти 20 тысяч в одни руки: власти решили помочь определенным категориям граждан

Украинцам, которым работодатели задолжали зарплату, будут выплачивать материальную помощь. Речь идет о работниках предприятий, которые закрылись по причине банкротства и не имеют возможности рассчитаться с трудовым коллективом. Инициатива касательно помощи таким «жертвам труда» прозвучала со стороны Министерства экономики.





Работникам обанкротившихся компаний собираются выплачивать сумму в размере трех средних заработных плат, которые они получали до возбуждения дела о банкротстве работодателя. Если же работника уволили, то он должен получить сумму в три свои средние зарплаты до момента увольнения.

Гарантировать такие компенсационные выплаты будет государство. Минэкономики предлагает с этой целью создать специальный фонд, который будет пополняться средствами с ЕСВ, а также из штрафов, уплаченных за нарушение трудового законодательства. В период с 2019 до 2020 поступления по этим статьям составили 57,6 миллиона гривен и 34,1 миллиона гривен.

В Минэкономики отмечают, что изменить процедуру компенсаций работникам, которым задолжали зарплату, действительно необходимо. Актуальная система выплат работает плохо, а обещанных средств люди ждут годами. Не помогает даже распродажа активов предприятия с молотка. Ведь в некоторых ситуациях уже просто нечего продавать.

Однако предельную выплату в размере трех усредненных з/п нельзя назвать такими уж большими деньгами. Ведь большинство официально трудоустроенных украинцев на бумаге получают минималку в 6 тыс. грн, а все остальное – в конвертах. Получается, что максимальная сумма компенсации составит около 18 тыс. грн. Учитывая, что некоторым работникам их работодатели не платили годами, зарплата за три месяца – это мизерное возмещение.

К тому же процедура получения средств будет достаточно сложной для обычного человека. Для этого необходимо обратиться в Гоструд в период до 3 месяцев с момента включения заявки в реестр требований кредиторов к предприятию-должнику. Если же бывший работодатель неплатежеспособный, порядок возмещения будет устанавливать Кабинет министров.