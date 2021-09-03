Миллионы украинцев могут остаться без пенсий: названы нововведения

В Украине регулярно наблюдаются изменения, касающиеся начисления пенсий, пенсионного возраста и стажа, который необходимо иметь, чтобы претендовать на пенсионные выплаты в пожилом возрасте. Среди последних изменений — увеличение пенсионного возраста для женщин на 6 месяцев (до 60 л.). Но смогут ли в 60 претендовать на пенсию? Не факт. Финальное повышение требований к наличию стажа завершится только в 2027 году, а до этого периода он будет расти в геометрической прогрессии. Если сейчас в Украине норма — 28 лет стажа, то в 2028 эта цифра составит 35.





Как все будет происходить на практике?

Данную реформу приняли в 2017 году и согласно ей, каждый год будут увеличиваться требования к стажу. Те, кто достигают 60-летнего возраста в 2021 году и имеют рабочий стаж 28 лет, без проблем могут уходить на заслуженный отдых.

Если же, 60 лет исполнится в 2022 году, этого будет мало, ведь через год норма составит — 29 лет. Соответственно, в 2023 году, 60-летним можно будет получать пенсию при условии наличия 30 лет стажа, и так ежегодно +1 год до 2028 включительно.

Логично, что с увеличением этих требований, все меньший процент шестидесятилетних смогут выйти на пенсию в этом возрасте. Минимум 30% придется работать до 63-65 лет.

Есть шанс выйти на пенсию в 63 года

Если, к 60-летию у пенсионера нет никаких шансов выполнить вышеуказанные требования, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно иметь стаж минимум 18 лет (в 2021 году), и минимум 25 лет (в 2028 году).

Также, начиная с 1-января 2028 года, получать пенсию независимо от своего возраста могут лица, рабочий стаж которых насчитывает 40 календарных лет.