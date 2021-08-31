Киевстар разыграет среди абонентов PlayStation и другие подарки

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о розыгрыше среди своих абонентов. Будут разыграны игровые приставки, телевизоры и куча других подарков и призов. Что же для этого нужно? Всего лишь подключить один из самых выгодных тарифных планов от мобильного оператора, который включает в себя сразу две услуги — мобильный интернет и связь, а также домашний интернет!





Новая акция от Киевстар: условия и призы

Всего мобильный оператор «Киевстар» планирует разыграть среди своих абонентов десять консолей PS4 1Tb (CUH-2208B)+GTSII+HZD, пять телевизоров Xiaomi Mi TV UHD 4S 43″ International Edition, а также пять ноутбуков. Розыгрыши будут проводиться еженедельно, первый из них уже состоялся двадцать седьмого числа. По итогам каждого розыгрыша будет определяться везунчик, который получит один из призов, предлагаемых мобильным оператором.

Все, что нужно для того, чтобы принять участие в акции — подключиться к одному из тарифных планов от мобильного оператора «Киевстар». Это «Все вместе Базовый + ТВ» или же «Все вместе Выгодный + ТВ». Сделать это необходимо до конца ее действия, то есть до двадцать восьмого октября. Вы также можете просто перейти на один из этих тарифных планов.

После этого вам необходимо зарегистрировать свое участие по ссылке. Сделать это невероятно просто, все необходимые действия можно выполнить в течение минуты. После этого вы будете считаться участником акции.

Напомним, что тарифный план «Всё вместе Базовый + ТВ» включает в себя полностью безлимитные звонки внутри сети, а также пакет в сто двадцать минут на номера других операторов. Также этот пакет действителен для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии. Помимо этого, вам будут предоставлены двенадцать гигабайтов мобильного интернета с полным безлимитом на социальные сети, мессенджеры, Ютуб, Википедию и даже Тиндер, популярный сайт для знакомств. Вдобавок к нему идет пакет домашнего интернета и телевидения.