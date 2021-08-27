Неделя страха: у клиента ПриватБанка ежедневно с карточки исчезали немалые суммы

Клиент государственного ПриватБанка на днях пожаловался на систематическое исчезновение значительных сумм со своей личной карточки. При этом деньги он самостоятельно не снимал и никаких покупок также не совершал. Куда же делись сотни гривен и чем смогли помочь беде клиента в финучреждении?





По словам украинца, ставшего жертвой до сих пор нераскрытой аферы, деньги с его счета исчезали почти ежедневно в течение недели. Сначала с карты, на которой было 200 грн, бесследно исчезло 330 грн, а баланс счета соответственно стал – 130 грн.

Клиент конечно же сразу позвонил в банк. Однако там его попросили подождать сутки. Якобы за это время деньги вернутся на карточку. Однако этого так и не произошло, о чем свидетельствует жалоба гражданина на сайте Минфина.

На следующий день мужчина пополнил карту до баланса в 300 грн. Но немного погодя сумма на счете снова изменилась на отрицательную. На этот раз баланс установился на уровне – 202 грн. При этом карта ПриватБанка, о которой идет речь, не была кредитной. Поэтому клиент очень удивился отрицательному значению на счету.

Украинец еще раз внес средства на карточку. На балансе было 530 грн. Однако в магазине, расплачиваясь за покупки, мужчина в очередной раз обнаружил необъяснимое списание средств. На его счету было всего 30 грн. Между тем в перечне транзакций не нашлось никакой информации о переводе средств, а только перечень всех пополнений счета, которые совершил за последние дни клиент.

Служба технической поддержки ПриватБанка не слишком «энергично» отреагировала на неприятности со счетом своего клиента. Мужчине лишь сообщили, что все пропавшие деньги вернутся на карточку в течение 11 суток. При этом ему никак не объяснили причину и технологию бесследного исчезновения сотен гривен просто с персональной банковской карты.