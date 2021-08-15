Украинцы начали платить за свет на 5% больше, чем в прошлом году

Правительство в конце концов приняло долгожданное решение касательно тарифов на свет. С октября текущего года стоимость энергоресурса для украинцев составит 1,44 грн за киловатт. Цена будет актуальной для всех домохозяйств, использующих до 250 кВт*ч в месяц.





Однако несмотря на удешевление комуслуги, по сравнению с 2020 годом цена электроэнергии для граждан все равно будет больше. Главная причина увеличения сумм в платежках граждан – отмена льготного тарифа на первые 100 киловатт энергии. Деталями тарифной статистики поделились в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

Объявленное властями снижение цен для почти 80% украинцев звучит довольно оптимистично. Однако если мы вспомним, сколько платили за свет в прошлом году, ощущение эйфории быстро исчезнет. До 1 января 2021 в Украине существовал льготный тариф, по которому первые 100 кВт*ч энергии стоили по 0,9 грн за киловатт. Однако его отменили и с начала года мы платили по 1,68 грн за кВт*ч, несмотря от количества использованного ресурса.

Получается, что по сравнению с актуальной ценой за свет, октябрь принесет нам значительное облегчение. Однако в 2020 году сумма в среднемесячной платежке была ниже на 5,3% (около 18 грн). В УСПП считают, что решение правительства относительно снижения тарифа – лишь временный маневр. Цена все равно будет расти вверх, пока не дойдет до рыночной, а власть лишь пытается сделать этот процесс не таким «болезненным» для населения.

Однако предприниматели и промышленники все же не поддерживают колебания цен и частой смены «правил игры». Если чиновники постоянно то поднимают цену, то снижают, то предоставляют льготы, то забирают обратно – доверия от людей им ожидать не стоит. А постепенное подорожание электричества нужно осуществлять, отталкиваясь в первую очередь от доходов граждан и уровня экономического развития в стране.