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Снег в Украине полностью исчезнет – климатолог «раскрыла карты»

13.08.2021
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По словам известного климатолога, украинцам стоит отвыкать от снега и снежного покрова зимой – в ближайшем будущем зимы будут практически не отличаться от весны и осени. Снег будет продолжать идти, однако его будет мало и снежинки растают не долетев до земли.


Чего ждать в будущем

Данную информацию предоставила Светлана Краковская, известный климатолог. По словам эксперта, глобальное потепление вносит свою лепту в жизнь украинцев и скоро жители страны могут остаться без снежной зимы. Происходить процесс потепления будет постепенно, снежный покров, который характерен для зимних месяцев, станет постепенно уменьшаться, пока не исчезнет совсем. Произойдет это к 2050 году, в данный период времени даже самые «сильные» зимние месяцы чаще будут отличаться дождями, а не снегом. Вместо зимних «шапок» на дорогах станет образовываться слякоть, но чаще просто вода.

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Краковская также описала ситуацию, которая сложится при различных вариантах развития уровня выбросов парниковых газов;

  • средний уровень – снег перестанет выпадать практически полностью;
  • высокий уровень – аномально высокая температура будет господствовать и зимой, вместо снега будут дожди.

В любом случае, в будущем о катании на лыжах стоит забыть, как и о метели с глубокими сугробами. Вместо этого придется вспомнить о тропических ночах, которые не характерны для Украины – темное время суток будет наполнено духотой и влагой, а также жарой более 20 градусов по Цельсию.

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13.08.2021
1 хвилина на прочитання

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