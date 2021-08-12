Украинских пенсионеров предупредили о перерасчете: суммы пенсий изменятся

В 2021 году отечественным пенсионерам уже несколько раз перечисляли суммы пенсий и назначали дополнительные выплаты. Однако Пенсионный фонд еще не в полной мере реализовал свой план на текущий год. Поэтому в ближайшие несколько месяцев украинцев на заслуженном отдыхе ожидают очередные повышения выплат, которые значительно улучшат их благосостояние.





До завершения 2021 года перерасчет пенсий произойдет дважды – в октябре и декабре.

Пенсионеров еще в текущем году ожидают следующие изменения:

с 1 октября будет установлена доплата для граждан в возрасте 75-80 лет в размере 400 грн ежемесячно, а минимальная пенсия достигнет 2500 грн;

в связи с увеличением минимальной зарплаты с 1 декабря до 6500 грн, минимальная пенсия также возрастет и составит 2600 грн;

из-за увеличения минималки будут перечислены и суммы всех остальных выплат, которые получают отечественные пенсионеры, как например доплаты по возрасту, надбавки за сверхстаж и др.

Напомним, что в этом году перерасчет выплат пенсионерам уже осуществлялся в марте, апреле и июле.

С 1 марта были внедрены следующие изменения:

минимальная пенсия для 1,4 млн. граждан пожилого возраста достигла 2600 грн, а также были продлены ежемесячные доплаты в размере 500 грн для лиц старше 80 лет;

была проведена 11% индексация, в результате чего ежемесячные выплаты у почти 8 млн. украинцев выросли в среднем на 286 грн;

для граждан, выполнивших норму страхового стажа, минималка увеличилась на 100 грн, то есть составила 2200 грн.

В апреле перерасчет коснулся только работающих пенсионеров. Их доход повысили, учитывая количество лет, отработанных сверх нормы, и зарплату в этот период. Соответственно пенсия у данной категории украинцев выросла в среднем на 193 грн.

С 1 июля Пенсионный фонд внедрил еще ряд изменений: