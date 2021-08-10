Тарифы пойдут в гору уже через месяц: во сколько украинцам обойдется коммуналка

Учитывая высокую стоимость «голубого топлива» на европейском рынке, в Украине уже через месяц может резко подорожать отопление и горячая вода. Поэтому накануне отопительного сезона коммунальщикам вряд ли будет чем порадовать украинцев.





Кого коснется повышение тарифов?

Подорожание энергоресурса повлияет прежде всего на расходы украинцев, отапливающих свои квартиры исключительно газом. Правда, большая часть газовых компаний еще весной автоматически перевела своих клиентов на годовой тарифный план. Поэтому для таких потребителей фиксированная цена, в зависимости от поставщика, будет составлять 7,9-13,5 грн за куб. м.

Однако существует и категория украинцев, которые по тем или иным причинам сменили газовую компанию еще прошлой осенью. Для них срок действия годового договора вскоре истечет. Соответственно обновленная цена ресурса может оказаться гораздо выше.

Но наибольшую «головную боль» принесет изменение тарифов гражданам, которые пользуются не только централизованным газовым отоплением, но и горячей водой. Для них стоимость услуг будут устанавливать местные власти, поэтому цена может вырасти минимум на 15%, а в некоторых регионах и на все 70%.

Почему дорожает отопление и горячая вода?

Еще с мая текущего года местные теплокоммунэнерго начали покупать у “Нафтогаза” ресурс по значительно большей цене – около 10 тыс. грн за тысячу «кубов». Конечно такая оптовая цена на газ рано или поздно скажется и на стоимости услуг для населения.

К тому же расчет тепловиков с «Нафтогазом» осуществляется авансом. А вот деньги с населения за услуги газовые компании могут получить только после их предоставления. Рассчитываться за «голубое топливо» заранее коммунальщикам приходится за свой счет. Таких огромных денежных резервов в местных газовиков нет, поэтому и приходится повышать тарифы.

Возможно ли снизить цену отопления и горячей воды?

Уменьшить стоимость газа усилиями Кабмина, как это было в прошлом году, когда министры установили предельную стоимость ресурса для населения на уровне 6,99 грн, к сожалению, не удастся. Ведь полномочия по формированию тарифов в связи с децентрализацией были переданы местным органам власти.

Однако сейчас теплокоммунэнерго просят разрешения правительства закупать для нужд населения отечественный газ по цене 4 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом получится не только снизить цену отопления, но и обеспечить почти стопроцентную оплату коммунальных счетов населением.