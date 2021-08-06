Украинцам посоветовали места, куда лучше бежать в случае массовых беспорядков

В современном мире существует немало опасностей, которые могут угрожать комфорту, здоровью или даже жизни человека. Но парадокс в том, что подавляющее большинство рисков настоящего времени связана именно с деятельностью человека. Учитывая это, ученые решили выяснить, какие страны являются наиболее защищенными от глобального коллапса, и смогут за счет собственных ресурсов обеспечить комфортную жизнь населения.





Лучшим местом для побега от бед цивилизации оказалась островная страна Новая Зеландия. Размещенная в юго-западной части Тихого океана, она включает в себя два больших острова, Северный и Южный, а также около 600 небольших клочков суши поблизости. В Новой Зеландии довольно комфортный климат, прекрасно развитое сельское хозяйство, к тому же страна может за счет собственного ресурса обеспечить энергетические потребности своего населения.

Именно перечисленные преимущества, присущие стране-победительнице, были первоочередными в процессе выбора территорий, которые станут наиболее устойчивыми в случае глобального коллапса. Меж тем важным критерием был и уровень защиты государственных границ сравниваемых стран от нежелательной иммиграции. Неудивительно, что в топе оказалось еще несколько островных государств, среди которых Исландия, Тасмания, Британия и Ирландия.

Перечисленные победители рейтинга могут стать своего рода «землей обетованной» для людей в случае возникновения опасной ситуации в обществе. Из-за деятельности человека, которая разрушает природу и истощает энергетические запасы планеты, мы ежедневно рискуем оказаться на грани катастрофы. Однако общественный коллапс могут спровоцировать и другие, не менее опасные факторы: климатический и финансовый кризис, опасная эпидемия, природные катастрофы и тому подобное.

Помимо выявление наиболее подходящих для спасения человечества стран, ученые также разработали ряд рекомендаций для победителей рейтинга. В большей степени эти советы призваны улучшить условия проживания в данных странах и повысить их устойчивость к опасным факторам цивилизации.