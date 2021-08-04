Умножайте на 2: в Украине значительно вырастут суммы в платежках за свет

Повышение цен на электроэнергию – единственная возможность вытащить из многомиллиардной долговой ямы энергопредприятия Украины. Однако украинское правительство никак не решит, какую именно модель ПСО (положение о спецобязательствах) следует ввести для населения, откладывая подорожание уже в третий раз за последние несколько месяцев. Сейчас заветную дату изменения цен на свет перенесли на 1 сентября текущего года. Так какие же сюрпризы ждут нас в платежках в начале осеннего сезона? Разбираемся в ситуации.





Какие есть варианты подорожания

Сейчас Минэнерго предлагает Кабинету министров две модели тарификации. Оба варианта повышения цен являются дифференцированными, то есть стоимость ресурса в каждом из них зависит от объемов потребления электричества тем или иным домохозяйством.

По первому варианту пользователи, которые потребляют до 100 кВт*ч в месяц, будут платить по 1,2 грн за единицу энергии. Расходы ресурса в пределах от 100 до 500 кВт*ч будут оплачиваться по ставке 2,4 грн за киловатт. Более 500 кВт*ч рассчитают по тарифу 3,5 грн.

По второму варианту распределение цен будет почти таким же. Единственная разница заключается в наличии еще одной потребительской категории от 100 до 200 кВт*ч в месяц. Для таких пользователей цена электроэнергии не изменится, то есть останется на уровне 1,68 грн за киловатт.

Минусы стратегий подорожания

Конечно каждая из этих стратегий имеет определенные недостатки. Первый вариант ПСО снизит цену для пользователей, которым хватает 100 кВт*ч в месяц. То есть по сути государство пойдет навстречу льготным категориям. Однако платежки более 60% украинцев при этом потяжелеют в 1,5-2 раза.

Для второго же варианта тарифной сетки существуют другие риски. В частности эксперты в области ЖКХ опасаются увеличения случаев манипуляций с показателями счетчиков. Ведь чем больше категорий потребления, тем большим будет для граждан соблазн обмануть государство на несколько киловатт и попасть в более дешевую тарифную группу.

Забыли об электроотоплении

Кроме того, ни одна из моделей ПСО не берет в расчет граждан, использующих электричество для отопления своих домов. А таких домохозяйств в Украине сейчас уже более 400 тысяч. Их объемы потребления в зимний период доходят порой до 1500-2000 кВт*ч в месяц. Поэтому даже страшно представить, какие суммы они могут увидеть вскоре в своих платежках.

Учитывая очевидные недостатки обеих моделей, предложенных Минэнерго, неудивительно, что правительство до сих пор не может принять окончательного решения. Но с другой стороны, удовлетворить всех все равно не удастся. Между тем себестоимость электричества уже достигла 3 грн за киловатт, при тарифах для населения 1,68 грн. А это значит, что с каждым днем энергетический рынок страны все глубже вязнет в долгах.