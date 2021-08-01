В украинцев за долги будут отбирать жилье и машины, а счета заблокируются автоматически

Вскоре украинцам, которые задолжали перед государством, придется несладко. Меры против них станут намного жестче. К примеру, исполнители смогут без проблем запрещать должникам выезд за границу, забирать у них квартиры и машины.





Новые правила взимания задолженностей подробно изложены в законопроекте №5660, который на днях был принят украинским парламентом в первом чтении. В частности данный документ значительно расширяет права государственных и частных исполнителей.

«Частников» станет еще больше

С принятием нового закона количество частных исполнителей, которые уже сейчас работают гораздо эффективнее, чем государственные, существенно возрастет. Ведь парламентарии сделают доступ к данной профессии гораздо проще.

К тому же исполнители получат множество новых прав, а некоторые серьезные санкции в отношении должников смогут применять по своему усмотрению, даже без решения суда.

За границу теперь не пустят

Одной из таких привилегий исполнителей станет самовольный запрет должнику выезжать за границу, пока он не рассчитается с задолженностями. В случае, если сумма долга превышает 20 минималок, исполнитель вправе без участия суда не разрешить должнику выезд из страны. Для сравнения, по актуальным правилам исполнитель может только попросить суд о таком запрете.

Ряд юристов прокомментировали данное правило, отметив, что оно противоречит конституционным правам гражданина Украины. Ведь лишить человека возможности свободно передвигаться, к тому же не по решению суда, а по приказу исполнителя, это уже слишком.

За долги будут забирать жилье

По актуальным правилам посягать на жилье гражданина, или на землю, на которой это жилье расположено, государство не имеет права, пока долг не превысил 20 минималок (120 тыс. грн). Но в новом законопроекте этот лимит хотят уменьшить до 10 минимальных доходов (60 тыс. грн).

При наличии такого большого долга граждан смогут принудительно выселять из квартиры или дома, не предоставляя взамен альтернативной жилплощади. Даже зарегистрированный в квартире малолетний ребенок не спасет должника от этой жесткой санкции. Правда, такое решение исполнитель уже не сможет принять самостоятельно, для этого ему нужно будет постановление суда.

Стоит отметить, что отбирать жилье у должников будут только в последнюю очередь. По официальным правилам, сначала исполнители возьмутся за денежные сбережения, в том числе размещенные на банковских счетах. С недавних пор, при помощи новой автоматической системы, процедура блокировки карточек должников и взыскания с них средств стала значительно проще.

Далее придет очередь конфискации ценных металлов и бумаг. Следующим отберут транспортное средство гражданина. И только в крайнем случае, если всех этих материальных ценностей не хватит для погашения долга, исполнители возьмутся за жилье должника.