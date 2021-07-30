Государство повысит пенсии ряду граждан – подробности инициативы

Согласно заявлениям представителей Пенсионного Фонда Украины, с октября 2021 некоторые украинские пенсионеры получат больше денег. Нововведение коснется жителей страны, которым исполнилось 70 лет, доплата составит 400 гривен.





Подробности нововведения

Данную информацию предоставила Марина Лазебна, глава ведомства. Госслужащий сообщила, что пенсионеры, чей возраст составляет 70 лет и выше, станут получать ежемесячную надбавку к пенсии. На данный момент подобную доплату получают жители страны, которым исполнилось 80 лет – их ежемесячная доплата составляет 500 гривен. Таким образом «возрастные» пенсионеры получают пенсию размером в 2600 гривен, таких «счастливчиков» в стране насчитывается более 1,4 миллиона. Также с недавнего времени подобную помощь получают пенсионеры, чей возраст перевалил за 75 лет – им предстоит доплата в 400 гривен в месяц. Впрочем, пока деньги на их счета не поступает – через «дыры» в бюджете страны инициатива перенесена на октябрь 2021 года.

Однако этого правительства показалось мало – сам президент страны Владимир Зеленский настоял на том, что доплату должны получать еще и пенсионеры, чей возраст составляет 70 лет и выше. Теперь Пенсионному фонду придется разработать план, согласно которому дополнительные деньги должны поступить на счета более 1,5 миллионам украинцев.

Также дополнительные выплаты должны получить следующие категории граждан:

все пенсионеры страны из-за повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы;

участники ликвидации катастрофы на ЧАЭС, а также люди, которые пострадали в результате взрыва станции.

Учитывая все это, Пенсионному фонду придется хорошенько поработать, чтобы не ошибиться с расчетами.