Взрывы на Новой Почте: полиция рассказала о нескольких взрывчатках

На днях компания Новая почта стала объектом для нескольких беспрецедентных преступлений. Серия взрывов в почтоматах компании, вызванная самодельными устройствами, изрядно взволновала руководство почтового оператора и его постоянных клиентов.





На данный момент известно о двух случаях, имевших место в четверг 29 июля. Первый взрыв произошел в Оболонском районе столицы. Полицейских вызвали в один из местных торговых центров. Изготовленное из пиротехнических средств устройство сдетонировало в почтомате Новой почты на территории торгово-развлекательного заведения.

Второй случай произошел в тот же день в Одессе. Местной Нацполиции сообщили, что в почтомате на Николаевской дороге повреждены дверки одной из ячеек. Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, обнаружили опять же самодельное устройство. Взрывчатка была изготовлена из подручных средств: батареек, електротаймера и петард.

К счастью от взрыва никто не пострадал. Сейчас же остатки взрывного устройства находятся на экспертизе. А полицейские тем временем занимаются выяснением всех деталей происшествия и поиском причастных лиц.

По обоим случаям уже возбуждены уголовные производства. В соответствии со ст. 194 ч. 2 Уголовного кодекса Украины данные преступления квалифицируются как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Лицу, совершившему указанное правонарушение грозит наказание от 3 до 10 лет за решеткой.

Компания Новая почта сразу же отреагировала на ситуацию, и приняла ряд превентивных мер. В частности руководство почтового оператора сообщило о следующих решениях: