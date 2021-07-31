Взрывы на Новой Почте: полиция рассказала о нескольких взрывчатках
Что обнаружили правоохранители в почтоматах оператора?
На днях компания Новая почта стала объектом для нескольких беспрецедентных преступлений. Серия взрывов в почтоматах компании, вызванная самодельными устройствами, изрядно взволновала руководство почтового оператора и его постоянных клиентов.
На данный момент известно о двух случаях, имевших место в четверг 29 июля. Первый взрыв произошел в Оболонском районе столицы. Полицейских вызвали в один из местных торговых центров. Изготовленное из пиротехнических средств устройство сдетонировало в почтомате Новой почты на территории торгово-развлекательного заведения.
Второй случай произошел в тот же день в Одессе. Местной Нацполиции сообщили, что в почтомате на Николаевской дороге повреждены дверки одной из ячеек. Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, обнаружили опять же самодельное устройство. Взрывчатка была изготовлена из подручных средств: батареек, електротаймера и петард.
К счастью от взрыва никто не пострадал. Сейчас же остатки взрывного устройства находятся на экспертизе. А полицейские тем временем занимаются выяснением всех деталей происшествия и поиском причастных лиц.
По обоим случаям уже возбуждены уголовные производства. В соответствии со ст. 194 ч. 2 Уголовного кодекса Украины данные преступления квалифицируются как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Лицу, совершившему указанное правонарушение грозит наказание от 3 до 10 лет за решеткой.
Компания Новая почта сразу же отреагировала на ситуацию, и приняла ряд превентивных мер. В частности руководство почтового оператора сообщило о следующих решениях:
- Отныне все депо и терминалы Новой почты будут оснащены рентгенотелевизионными устройствами, а также интроскопами Rapiscan. Ранее такое оборудование использовалось только в терминалах Киева и Львова.
- Во всех регионах страны почтовый оператор начнет сотрудничество с кинологическими службами для своевременного обнаружения подозрительных грузов.
- Возрастут требования к идентификации клиентов, с целью сделать невозможной отправку посылок через подставных лиц.
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