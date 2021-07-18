Виноваты соседи: украинцев напугали ценой газа в 15 гривен за куб

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что цена газа для граждан уже давно должна была достичь 15 грн за куб. м. Но благодаря взвешенным действиям органов власти украинцам удастся уберечься от такого ценового коллапса. Почему же стоимость голубого топлива стремительно растет, и какие государственные рычаги помогут гражданам не разориться в отопительный сезон?





Главной причиной роста стоимости газа в Украине можно сейчас назвать катастрофическое подорожание ресурса на рынке Европы. Ведь там цена газа на сегодняшний день достигла самой высокой отметки за последние 13 лет. За тысячу кубометров ресурса просят 450 долларов. То есть, согласно с актуальными европейскими ценами, наши соотечественники уже должны были платить за 1 куб. м газа от 13 до 15 грн. Но этого почему-то так и не произошло.

По словам Дениса Шмыгаля, установление Кабинетом министров Украины годовых цен на газ стало настоящим спасением для граждан. Ведь клиенты «Нафтогаза» пока могут платить всего 7,96 грн за 1 куб. м горючего.

Премьер напомнил общественности и о передаче полномочий на установление тарифов за отопление и горячую воду местным администрациям.

Поделился глава правительства также информацией о подготовке государства к отопительному сезону: «Сейчас объем газа в наших хранилищах составляет более 16 млрд кубических метров. Такие запасы значительно превышают количество ресурса в хранилищах накануне отопительного сезона 2019 года. К тому же мы активно работаем над обеспечением страны как можно большим количеством угля на зиму».

Учитывая такую напряженную ситуацию с ценами на газ, премьер также дал обещание гражданам регулярно отчитываться об актуальной ситуации на энергетическом рынке страны. А с приближением отопительного сезона, подробную информацию от правительства мы будем получать еженедельно.

Напомним, что не последнюю роль в газовом ценовом коллапсе играет и российский «Газпром». Монополист искусственно сдерживает поставки газа в Европу, пытаясь увеличить значимость запуска «Северного потока-2» в глазах мирового сообщества. Таким образом северо-восточный сосед изрядно вредит украинцам, заставляя покупать голубое топливо по невероятно высокой цене.