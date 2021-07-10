Названы места в Украине, где можно «хапануть» фальшивые гривны

Изготовление и реализация фальшивок становится новым трендом среди нечистых на руку граждан. Оказывается приобрести поддельные купюры любой валюты или номинала несложно даже сидя дома на диване. В частности, в Украине существует немало Telegram-каналов, которые предлагают приобрести качественные фальшивки по выгодной цене.





Как продают фальшивые деньги?

Сейчас распространители продают валюту по стоимости, которая составляет 40% от ее реального номинала. Минимальная сумма заказа у фальшивомонетчиков составляет около 1 000 грн, за которые клиент получает соответственно поддельные банкноты на сумму 3600 грн. По такому же курсу можно приобрести и доллары.

Доставку заказа чаще всего осуществляют «Новой почтой». Существует еще один скрытый способ передачи товара – так называемый «клад». Курьер прячет заказ в надежном месте, отправляя покупателю его фото и геолокацию.

К таким партиям товара продавцы подделок порой даже приобщают инструкцию, чтобы помочь новичку грамотно избавиться от фальшивок. Среди таких рекомендаций зачастую фигурируют магазины и супермаркеты, рынки, общественный транспорт и тому подобное. То есть все те места, в которых люди обычно не слишком внимательны и могут легко не заметить, что им «подсунули» фальшивку.

Как обезопасить себя от подделки?

Будьте внимательны в процессе расчета на кассе супермаркета, и особенно на «живых» точках продаж. Рынки – наиболее подходящая среда для распространения фальшивок. Там обычно нет камер наблюдения и доказать, что вас обманули, будет крайне сложно.

В маршрутках лучше рассчитываться мелочью. Для этих целей можно даже специально поменять определенную сумму в банке. Ведь подделывают в основном крупные купюры номиналом 100, 200 или 500 грн.

А вообще самым надежным методом обезопасить себя от фальшивых денег является расчет картой. Сейчас такая опция возможна почти во всех пунктах продажи и учреждениях, предоставляющих услуги.