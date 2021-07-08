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В Украине больше не будет должников: долги за коммуналку и штрафы будут забирать автоматически

Что представляет собой новая процедура принудительного взыскания задолженности?

08.07.2021
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С 6 июля в Украине официально начала свою работу система, позволяющая автоматически снимать средства с карточек граждан. Отныне лица, которые не погасили коммунальные долги, избегают уплатs алиментов или штрафов за нарушение ПДД, рискуют принудительно лишиться денег на своих счетах.


Приказ Минюста No1061/5, который собственно позволил внедрение данной системы, вступил в силу еще 6 апреля. Однако исполнительная служба министерства и госпредприятие «Национальные информационные системы» получили еще 3 месяца «форы» на подготовку всего необходимого для реализации нововведения.

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С помощью новой процедуры судебным исполнителям будет значительно проще получить доступ к счетам должника и арестовать средства на них. К тому же они смогут контролировать все денежные поступления на карту и систематически списывать необходимые суммы для погашения задолженности.

Так как же будет выглядеть новая процедура принудительной конфискации средств?

  1. При помощи Автоматизированной системы исполнительного производства (сокращенно АСИП) исполнитель создает, а затем отправляет в финучреждения запросы о существовании счетов у должника, их текущем состоянии.
  2. Банк отправляет соответствующую информацию прямиком исполнителю.
  3. Исполнитель отправляет в финансовое учреждение постановление на арест денег виновного.
  4. Банк «замораживает» счета клиента, и отчитывается о проделанной работе исполнителю с помощью системы АСИП.
  5. Исполнитель обращается в банк с платежными требованиями об изъятии определенной суммы со счета обвиняемого.
  6. Банк списывает средства и перечисляет их исполнителю, а тот в свою очередь организации, которой задолжал гражданин.

Известно, что в случае задолженности за коммуналку со счета разрешается снимать до 20% ежемесячного дохода. Если же гражданин избегает уплаты алиментов – у него могут забрать и все 50% зарплаты.

Единственной преградой на пути полноценной и оперативной работы системы в настоящее время является то, что к ней подключились лишь 7 из 73 действующих финансовых учреждений Украины. В частности процедура уже может быть применена к клиентам таких популярных отечественных банков, как monobank и ПриватБанк.

Чтобы не допустить принудительного взыскания средств со своего счета гражданам достаточно самостоятельно погасить долг. Это можно сделать в кассе банка, терминале или с помощью мобильного банкинга. Также оплата задолженности возможна в приложении “Дія”, “Онлайн дом юстиции” и новой системе АСИП.

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