ТОП обманов в украинских супермаркетах: лишние товары, отсутствие сдачи и полиция

Обман клиентов на кассах крупных супермаркетов – не редкость. Лишь небольшой процент людей тщательно проверяют чек на кассе. Поэтому кассирам несложно воспользоваться невнимательностью покупателя и обмануть его на кругленькую сумму.





Стоит заметить, что далеко не всегда обсчет клиента является инициативой самого кассира. Такая деятельность в пользу магазина может осуществляться и по приказу администрации. Но в любом случае пострадает всегда клиент.

Сценарии обмана на кассе супермаркета

Итак вы возвращаетесь усталым с работы и решаете заскочить в ближайший супермаркет за продуктами. Опытный продавец обязательно заметит ваше состояние, ведь работа с людьми обычно воспитывает в людях острую наблюдательность. Вот тут то вы и попались.

Мы решили подготовить доверчивых потребителей к возможным приключениям на кассе, перечислив самые популярные среди продавцов способы обмана.

Лишний товар в чеке

Так обычно поступают продавцы, когда хотят приобрести определенный товар для собственных нужд. Вместе с вашими покупками, кассир незаметно «пробьет» и свою прихоть. А вы скорее всего и не заметите. Ведь для этого нужно тщательно проверить чек, или пересчитать сумму всех покупок.

Сдача с другой купюры

Когда кассир видит, что внимание клиента рассеяно – он говорит по телефону, находится в нетрезвом состоянии – может попробовать провернуть схему с неправильной выдачей сдачи. Например, вы дали продавцу 500 грн, а он выдал вам сдачу как с 200-гривневой купюры.

Если клиент все же замечает обман, кассир просто извиняется за ошибку, ссылаясь на усталость и т.д. Доказать, что вас хотели обсчитать, в таком случае вряд ли получится.

«Нет мелочи»

За таким сценарием обмана часто стоит именно руководство магазина, ведь его цель – систематический обсчет клиентов на незначительные суммы. Покупателю объясняют, что в кассе будто бы нет мелочи, и недодают к сдаче 50-70 копеек.

Сумма вроде бы небольшая, и покупатели обычно спускают кассирам с рук такую мелочь. Но если проворачивать схему хотя бы с каждым 10-м клиентом – выручка за день получится неплохая, особенно в супермаркете с большим оборотом.

Разные цены на кассе и в торговом зале

Вы увидели товар по выгодной цене, и на кассе оказалось, что его стоимость совсем не совпадает с ценником в торговом зале. Эта схема довольно распространена в продуктовых магазинах. Здесь опять-таки вся надежда на невнимательность клиента.

Даже если вы и заметите проделку, продавец «свалит всю вину» на ошибку в программе и опять же выйдет сухим из воды.

Как защититься от обмана

Внимательность, внимательность и еще раз внимательность! Поговорить по телефону или отдохнуть вы успеете и дома. А вот при осуществлении закупок невнимательность может стоить вам немало.

Если же вы заметили очевидный обман на кассе супермаркета – смело вызывайте полицию. Только такие решительные действия помогут защитить ваши права и сохранить средства.