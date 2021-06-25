Топ разводов в UA-нете: украинцам дали ценные советы

Бизнес, построенный на интернет-аферах, процветает в Украине уже не первый год. Но доверчивость и неосторожность граждан до сих пор является неисчерпаемым источником дохода для сетевых злоумышленников.





Несмотря на то, что многие мошеннические проделки неоднократно разоблачались в СМИ, когда это происходит с вами – сложно мыслить объективно. Поэтому мы решили напомнить вам о самых популярных схемах обмана в UA-нете и предостеречь от необдуманных поступков.

Покупки через Интернет

Покупая товары в сети, никогда не оплачивайте счета сомнительному продавцу. Заниженная цена и просьбы о предоплате должны сразу же вас насторожить. Ведь скорее всего своего приобретения вы так и не получите.

Если вы лично осуществляете продажу товара и покупатель просит вас сообщить данные вашей карты – будьте настороже. Для осуществления оплаты покупателю может потребоваться только номер карты, но отнюдь не код СVV или срок ее действия. Таким образом у вас могут просто похитить средства со счета.

Фейковые письма

Популярным способом обокрасть наивного пользователя является отправка поддельного электронного письма будто бы из банка. Ни в коем случае не кликайте на ссылки, содержащиеся в подозрительных письмах, и не предоставляйте свои персональные данные. Иначе оглянуться не успеете, как ваш счет «подчистят» до последней копейки.

Часто имеет место и прием с сообщением о выигранном ценном призе. Такие письма часто могут найти вас и в социальных сетях. За получение вашего приза вас попросят оплатить определенную сумму доставки, или же комиссию. Но, конечно же, деньги, уплаченные мошенникам, вы потеряете. И уж точно не получите никакого приза.

Вирусы-вымогатели

Такой способ обмана мошенники применяют обычно к посетителям «пикантных» интернет-ресурсов. Вирусная программа, подхваченная на таком сайте, может менять расширения файлов и кодировать информацию на смартфоне. После чего на экране появляется сообщение с требованием заплатить за программу декодер.

Даже заплатив, жертвы обычно не получают «противоядия» для своего телефона. Поэтому советуем вам не посещать подозрительные ресурсы и устанавливать надежные антивирусные программы.