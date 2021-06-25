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Польша зовет работников – украинский ждут зарплаты более 2000 евро

25.06.2021
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Заработок в Польше становится все более привлекательным для жителей Украины, так как заработная плата растет с каждым днем. Зарплата в некоторых сферах деятельности достигает 2000 евро, причем она не требует особых навыков.


В каких сферах украинцы наиболее востребованы

Главным фактором роста доходов в стране является повышение размера минимальной заработной платы. В Польше ситуация более чем интересна – в следующем году данный показатель вырастет в разы и минимальная з / п составит 21 440 гривен. Украина с ее 6000 гривен в месяц еще расти и расти.

Однако некоторые профессии, доступные в Польше для работников, выделяется просто отличными условиями, и на первом месте по популярности стоит водитель. Обычный водитель грузового автомобиля может заработать до 2000 евро в месяц. При этом он гарантируется:

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  • качественный автомобиль, который регулярно проходит сервисное обслуживание;
  • гараж для хранения транспортного средства;
  • возможность работать как в двойном, так и в одиночном экипаже;
  • социальные гарантии – отпуск, больничные, переработка и т.д.

Требования, чаще всего, не отличаются глубиной – кандидат должен иметь водительские права категории СЕ, а также отработать на аналогичной должности не менее трех месяцев. Многие компании отбирают опытных водителей прямо в Украине, а затем сопровождают с момента заполнения анкеты и до приезда в Польшу. Те кандидаты, которые пройдут отбор, станут возить грузы из Европы в Скандинавию.

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25.06.2021
1 хвилина на прочитання

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