Цена на газ в 15 гривен: чего ждать украинцам уже в этом году

Эксперты считают, что уже в скором времени ценовая политика природного газа изменится, и вряд ли понравится украинскому потребителю. Дело в том, что в июне Верховная Рада рассмотрела и приняла законопроект, касающийся списания задолженностей за потребление газа для предприятий водоканала и теплосетей. По словам авторов законопроекта, сумма задолженности составляет около 100 млрд грн.





Такое решение вряд ли сможет исправить проблему, а даже наоборот: цена на потребление может быть увеличена для населения на 50%. В результате существенного подорожания потребители не будут иметь возможности оплачивать услуги по поставке газа в полном объеме, а предприятия накопят еще большие суммы задолженностей перед государством.

По словам А. Попенко, председателя комитета по вопросам ЖКХ, цена на газ однозначно будет увеличиваться уже в этом году от тридцати до 50%, особенно в период отопительного сезона. В дальнейшем население будет получать платежки, которые не в состоянии полностью оплачивать.

Почему постоянно формируются задолженности?

В первую очередь, огромное влияние имеет нерациональная законодательная база. Кроме того, политика тарифов, которую утверждали представители государственных предприятий, не всегда правомерно. Оплата услуг теплоснабжения и газоснабжения становится все более сложной процедурой для рядового гражданина, так тарификацию следует пересматривать.

Какое решение предлагается?

А. Попенко предлагает, прежде всего, не списывать задолженности в полном объеме. Наиболее разумным решением станет замораживания: это поможет выяснить природу долгов и найти эффективный подход к их уменьшению. Кроме того, модернизация предприятий также позволит повысить эффективность работы и оптимизировать поставки услуг населению.