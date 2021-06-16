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Украинцам раскрыли способ, как платить за коммуналку на тысячи гривен меньше

Законный лайфхак от экспертов.

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Хорошая новость для всех, кто уже устал получать огромные платежки за газ. Оказывается сэкономить на этой статье расходов не так уж и сложно. Достаточно лишь заменить котел, и расход газа за сезон сократится чуть ли не на 500 куб.м. Что в свою очередь сэкономит до 4,5 тыс. гривен.


По мнению Игоря Черкашина, координирующего Экспертную платформу по энергоэффективности, тип котла играет важнейшую роль в расходе газа. Он подсчитал, сколько можно сэкономить за сезон, выполнив замену газового котла с АОГВ на конденсационный.

Пусть за один сезон вы тратите 2000 куб. м газа. Ключевым здесь будет разница в коэффициентах полезного действия конденсационного котла и АОГВ, которая равна почти 25%. Таким образом экономим практически 500 куб. м. Умножив такой объем «голубого топлива» на его стоимость, и добавив счет за распределение, получаем ориентировочно 4,5 тысячи экономии.

Сейчас большинство граждан пользуются именно АОГВ котлами, установленными еще 20-30 лет назад. А они на самом деле поглощают много газа и только увеличивают суммы в платежках. Поэтому, выбирая новый газовый котел, за основной критерий нужно принять КПД. От этого показателя зависит, какое количество тепла генерирует котел из одного кубометра газа.

Известно, что атмосферный котел, которых в украинских домохозяйствах подавляющее большинство, обладает коэффициентом полезного действия около 86-88%. Это довольно низкий показатель.

Зато турбированный котел сохранит чуть больше тепла и ваших средств. Его КПД находится в пределах от 90 до 93%.

Однако наилучшим вариантом для тех, кто желает сэкономить до четверти «голубого топлива», является конденсационный агрегат. Его показатель полезного действия в режиме низких температур 50/30 градусов доходит до 110%. Такой высокий коэффициент достигается путем образования пара, благодаря которому сохраняется тепло. В обычном же режиме, 80/60 градусов, коэффициент равен 96%.

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