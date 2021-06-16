Украинцам раскрыли способ, как платить за коммуналку на тысячи гривен меньше

Хорошая новость для всех, кто уже устал получать огромные платежки за газ. Оказывается сэкономить на этой статье расходов не так уж и сложно. Достаточно лишь заменить котел, и расход газа за сезон сократится чуть ли не на 500 куб.м. Что в свою очередь сэкономит до 4,5 тыс. гривен.





По мнению Игоря Черкашина, координирующего Экспертную платформу по энергоэффективности, тип котла играет важнейшую роль в расходе газа. Он подсчитал, сколько можно сэкономить за сезон, выполнив замену газового котла с АОГВ на конденсационный.

Пусть за один сезон вы тратите 2000 куб. м газа. Ключевым здесь будет разница в коэффициентах полезного действия конденсационного котла и АОГВ, которая равна почти 25%. Таким образом экономим практически 500 куб. м. Умножив такой объем «голубого топлива» на его стоимость, и добавив счет за распределение, получаем ориентировочно 4,5 тысячи экономии.

Сейчас большинство граждан пользуются именно АОГВ котлами, установленными еще 20-30 лет назад. А они на самом деле поглощают много газа и только увеличивают суммы в платежках. Поэтому, выбирая новый газовый котел, за основной критерий нужно принять КПД. От этого показателя зависит, какое количество тепла генерирует котел из одного кубометра газа.

Известно, что атмосферный котел, которых в украинских домохозяйствах подавляющее большинство, обладает коэффициентом полезного действия около 86-88%. Это довольно низкий показатель.

Зато турбированный котел сохранит чуть больше тепла и ваших средств. Его КПД находится в пределах от 90 до 93%.

Однако наилучшим вариантом для тех, кто желает сэкономить до четверти «голубого топлива», является конденсационный агрегат. Его показатель полезного действия в режиме низких температур 50/30 градусов доходит до 110%. Такой высокий коэффициент достигается путем образования пара, благодаря которому сохраняется тепло. В обычном же режиме, 80/60 градусов, коэффициент равен 96%.