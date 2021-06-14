Максимум ограничений: украинцев хотят заставить платить еще больше пошлины на товары из-за границы

Недавно Кабмин настойчиво порекомендовал парламентариям уменьшить лимит товаров, которые можно ввозить на территорию Украины без уплаты пошлины. Более того, Верховная Рада вполне поддержала соответствующий законопроект.





В новом документе говорится о снижении максимальной стоимости товаров, ввозимых морским и воздушным транспортом с 1 тыс. евро до 430 евро соответственно. В отношении товаров, пересекающих границу на авто, или поезде – предел будет установлена на уровне 300 евро, вместо актуального сейчас лимита 500 евро. Такие изменения правительство обосновывает очередным шагом навстречу Ассоциации с ЕС.

Подорожают ли товары из-за границы?

Таможенные юристы единогласно утверждают, что на самом деле парламентарии таким образом стремятся получить больше денег в государственную казну. Ведь покупать товары из других стран, да хотя бы с того же Китая, украинцы уже давно привыкли. А в период пандемии популярность такого шоппинга выросла еще больше.

К тому же немало магазинов сейчас занимаются перепродажей одежды и техники, привезенных из других стран в багаже или ручной клади. Не говоря уже о многочисленных онлайн-шопах. Единственное ограничение для таких бизнесменов – это вес товара (до 50 кг). А для самолетов ограничений по весу и вовсе нет. Но когда лимит на ввоз уменьшится, не исключено, что розничная цена отдельных товаров возрастет.

Сейчас НДС на продукцию из-за границы составляет около 5-10% от ее фактической стоимости. Точная сумма налога зависит от кода товара в государственном классификаторе товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД).