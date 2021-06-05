Самая большая банковская структура изобрела новое средство, которое позволяет комфортно платить за товары в одной из самой большой торговых сетей.





Наиболее популярная сеть товаров для дома JYSK придумала инновационное решение – отныне клиенты получили возможность оплачивать покупки лицами. “Приватбанк” оборудовал магазины сети специальными терминалами, обладающими системой FacePay 24, которая сканирует биометрические данные покупателей. Все 75 пунктов продажи наделены такой инновацией. Таким образом “Приватбанк” шокировал новым способом оплаты в магазинах, хотя система доступна лишь в этой сети.

Чтобы воспользоваться этим сервисом на смартфоне должно быть установлено модернизированное приложение самого большого в Украине финансового учреждения и активирована опция FacePay24. Потом, согласно инструкциям программы, нужно трижды заселфиться под несколькими углами и добавить к этим фото персональную карту.

Для осуществления оплаты на терминалах, сначала вводят определенную сумму, а потом выбирают пункт “Оплата лицом”, смотрят в переднюю камеру смартфона и нажимают на клавишу “Оплатить”. Проплата подтверждается введением защитного пароля карточки.

В FacePay24 задействован продвинутый механизм автоматической идентификации лиц Amazon Rekognition. Такой комплекс предоставляет абсолютную защищенность личной клиентской информации, даже технический и физический контроль, шифрование информации при хранении и переводе.

Таким образом, выходит, что все покупатели 75 магазинов известной торговой сети JYSK получили возможность делать бесконтактные приобретения товаров через терминалы самообслуживания с помощью карточек “Приватбанка” и системы FacePay 24. Наибольшее финансовое учреждение опять порадовало украинцев новым комфортным сервисом, который может стать популярным.

Возможно, эта служба будет распространена еще на другие торговые сети, для того, чтобы клиенты оценили преимущества новой передовой технологии, тем больше, что почти все граждане сейчас имеют в своем распоряжении современные гаджеты.